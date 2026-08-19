Alerta por hamburguesas contaminadas con una bacteria peligrosa; retiran unidades

Las autoridades de Francia, emitieron una alerta alimentaria por la posible presencia de una bacteria en una hamburguesa vendida en supermercados Carrefour. El producto se comercializaba en bandejas refrigeradas y forma parte de un retiro que obliga a revisar las compras recientes para evitar su consumo.

La alerta se relaciona con una presentación específica de 195 gramos y un único lote. Aunque la fecha de consumo preferente ya pasó, las autoridades recomiendan comprobar los datos del empaque, pues algunas unidades podrían continuar almacenadas en neveras de consumidores.

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¿Qué hamburguesa fue retirada del mercado?

El retiro corresponde a la Hamburguesa Maxi Bacon de 195 gramos, de la marca Carrefour Buen Provecho. El producto se comercializó en Francia, en tiendas Carrefour y mediante su servicio de comercio electrónico, entre el 28 de julio y el 12 de agosto de 2026.

La alerta oficial se publicó el 14 de agosto de 2026 después de detectar Listeria monocytogenes en el producto. Esta bacteria puede provocar listeriosis, una infección que representa mayores riesgos para determinados grupos de personas.

Para identificar la hamburguesa incluida en el retiro, es necesario revisar la información impresa en el empaque. El producto corresponde al código GTIN 3560071481131, mientras que el lote señalado es el 20304356.

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Datos de la hamburguesa retirada



Producto: Hamburguesa Maxi Bacon.

Hamburguesa Maxi Bacon. Marca: Carrefour Buen Provecho.

Carrefour Buen Provecho. Peso: 195 gramos.

195 gramos. Código GTIN : 3560071481131.

: 3560071481131. Lote: 20304356.

20304356. Fecha de consumo preferente: 12 de agosto de 2026.

12 de agosto de 2026. Periodo de venta: del 28 de julio al 12 de agosto de 2026.

del 28 de julio al 12 de agosto de 2026. Lugar de comercialización: Francia.

¿Qué hacer si tiene esta hamburguesa en casa?

Si encuentras una unidad que coincida con el código GTIN y el lote señalado, no debes consumirla. La recomendación consiste en devolverla al establecimiento donde fue adquirida para solicitar un reembolso o destruirla de manera segura para impedir que alguien pueda ingerirla por error.

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Carrefour también habilitó el número 0805908070 para resolver las dudas de los consumidores. La línea es gratuita y funciona de lunes a sábado, entre las 9:00 y las 19:00 horas, de acuerdo con la información suministrada sobre el retiro.

Aunque la fecha de consumo preferente marcada en el empaque corresponde al 12 de agosto de 2026, las autoridades mantienen la recomendación de revisar las neveras. Una unidad comprada durante el periodo señalado podría permanecer almacenada después de esa fecha.

¿Qué riesgos tiene la bacteria Listeria monocytogenes encontrada en las hamburguesas?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede transmitirse mediante alimentos contaminados y provocar listeriosis. Algunas personas pueden presentar síntomas leves, mientras que la infección puede generar complicaciones graves en determinados grupos de población.

Entre los síntomas mencionados se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza y dolores musculares. Si una persona consumió la hamburguesa incluida en el retiro y presenta alguna de estas señales, debe consultar con un médico e informar sobre la posible exposición.

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Las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunes débiles tienen especial riesgo frente a esta infección. En estos grupos, la listeriosis puede provocar complicaciones neurológicas y problemas graves relacionados con el embarazo.

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Otro aspecto importante es el periodo de incubación. Según la información, los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después del consumo del alimento contaminado, por lo que una persona podría no relacionar inmediatamente las molestias con la hamburguesa.

La alerta se concentra en una presentación y un lote determinados. Por eso, antes de consumir la Hamburguesa Maxi Bacon, es necesario comprobar el código GTIN y el número de lote del empaque para determinar si corresponde al producto incluido en el retiro.