Fin de las encuestas: la Inteligencia Artificial revela quién sería presidente de Colombia

El panorama político de Colombia vive momentos decisivos de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará este 21 de junio de 2026.

En medio de tensiones, debates ausentes y campañas digitales masivas, una nueva herramienta ha tomado el protagonismo en el análisis de datos masivos: la Inteligencia Artificial.

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Diferentes modelos de lenguaje y algoritmos predictivos han sido puestos a prueba para responder la gran pregunta: ¿Quién ganará la presidencia?.

Los candidatos bajo el lente de los algoritmos masivos

La contienda electoral se redujo formalmente a dos visiones opuestas del país: Abelardo de la Espriella, representante de una derecha radical que abandera la mano dura económica y de seguridad, e Iván Cepeda, la carta de la izquierda oficialista que busca dar continuidad a las reformas gubernamentales.

Para formular una predicción de la IA de Google sobre quién será presidente, avanzados sistemas de Big Data han procesado millones de variables en tiempo real.

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Estos modelos no solo evalúan las encuestas tradicionales —que sitúan a De la Espriella con una ligera ventaja de casi cuatro puntos—, sino que van más allá.

Los algoritmos han indexado la conversación en redes sociales (como X, Instagram y Facebook), el sentimiento popular en motores de búsqueda, los índices históricos de abstencionismo y la movilización territorial en regiones clave como el Valle del Cauca y la Costa Atlántica.

Propuestas Iván Cepeda vs. De la Espriella: ¿En qué coinciden? /Foto: AFP

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¿Qué dice exactamente la predicción de la IA?

Al procesar el volumen de datos digitales, la inteligencia artificial Llama de Meta proyecta como ganador definitivo a Abelardo de la Espriella, impulsado por su ventaja en las encuestas y el sentimiento positivo en redes.

Sin embargo, el algoritmo advierte que esto es solo una simulación tecnológica; el veredicto final e inapelable se definirá únicamente en las urnas mediante el voto real de los ciudadanos.

La Inteligencia Artificial destaca que el comportamiento de los votantes indecisos en los centros urbanos definirá la balanza.

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Los algoritmos de análisis de sentimiento revelan que la narrativa de De la Espriella (enfocada en el combate al crimen y la reducción de impuestos) posee un fuerte engagement en plataformas digitales.

Sin embargo, la proyección de la IA también advierte un robusto núcleo de resistencia y fidelidad hacia Cepeda en los sectores populares y juveniles que defienden agendas sociales.

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De acuerdo con las simulaciones automatizadas, el ganador absoluto dependerá de la tasa de participación efectiva durante la jornada del domingo.