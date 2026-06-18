¿Vas a votar el 21 de junio? El error común al marcar el tarjetón que anulará tu voto

Evitar la anulación del voto es la principal prioridad de millones de colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026.

Con una contienda electoral tan estrecha, cada tarjetón depositado en las urnas cuenta.

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Por esta razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido lineamientos estrictos para garantizar que la intención del votante sea clara y totalmente válida.

Aquí te explicamos, paso a paso y de manera sencilla, cómo marcar el tarjetón para la segunda vuelta sin cometer errores que destruyan tu derecho democrático.

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La regla de oro: Una sola casilla marcada

El diseño de la tarjeta electoral para esta jornada definitiva es de tamaño carta con fondo gris.

El tarjetón cuenta con un espacio amplio y definido para evitar confusiones. En él aparecen únicamente tres opciones distribuidas horizontalmente:



Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) a la izquierda. Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria - Salvación Nacional) en el centro. La casilla oficial del Voto en Blanco a la derecha.

Para que tu voto sea completamente válido, debes marcar única y exclusivamente una de estas tres casillas.

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Si marcas dos o más opciones simultáneamente (por ejemplo, seleccionar un candidato y también el voto en blanco), el sistema computará automáticamente el tarjetón como un voto nulo.

Cómo marcar el tarjetón de segunda vuelta 2026 para que sea válido /Foto: Registraduría





¿Qué marcas son válidas según la Registraduría?

Una de las mayores dudas de la ciudadanía es el tipo de trazo permitido. El propio registrador nacional, Hernán Penagos, ha aclarado que la ley colombiana protege la intención evidente del elector. Esto significa que puedes usar:



Una tradicional equis (X).

Una línea recta, un círculo o un visto bueno (check).

Incluso un texto corto dentro del recuadro del candidato.

Cualquiera de estas opciones es legal y válida siempre y cuando la marca se mantenga estrictamente dentro de los bordes del recuadro elegido.

Si tu trazo se sale de las líneas divisorias e invade la casilla vecina, los jurados de votación no podrán determinar a quién apoyas y anularán el voto.

¿Cuándo es el debate de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? /Foto: AFP

Errores fatales que debes evitar en la mesa

Para blindar tu voto contra malinterpretaciones, evita por completo realizar dibujos, tachones, mensajes de protesta o firmas fuera de los recuadros oficiales.

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Cualquier adorno o texto en las márgenes grises del papel puede ser causal de anulación inmediata en el conteo de la mesa de votación. Recuerda además que eres tú, de forma individual, quien debe introducir directamente la tarjeta electoral en la urna.

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¿Qué hacer si te equivocas al marcar?

Errar es humano, pero el sistema electoral colombiano ofrece una solución de respaldo.

Si tiembla tu mano, te sales del borde o te arrepientes de tu elección antes de introducir el papel en la urna, no intentes enmendarlo con tachaduras.

Dirígete de inmediato a tus jurados de votación asignados, devuelve el tarjetón dañado y solicita una tarjeta electoral nueva. Ellos destruirán el primer documento de manera controlada y te darán una hoja limpia para que ejerzas tu derecho al voto de manera efectiva y segura.