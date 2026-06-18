¿A qué hora se conocerá el próximo presidente? Registrador Nacional revela tiempo estimado

Si te estás preguntando en qué momento exacto podrás celebrar o conocer quién llevará las riendas del país, el Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, dio noticias muy claras durante su paso por el Klub de La Kalle.

Colombia se ha caracterizado por tener uno de los sistemas de entrega de resultados más veloces de la región, y en esta ocasión la meta no es diferente.

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Según explicó Penagos, el proceso en Colombia cuenta con una fase denominada preconteo, que es lo que nos permite tener datos preliminares con una agilidad que envidiarían otros países.



Mientras que en naciones vecinas los resultados pueden tardar días, aquí la logística está diseñada para que la espera sea mínima.

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones en Colombia?

El Registrador fue enfático al dar un rango de tiempo para la tranquilidad de los ciudadanos. Penagos calculó que, tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., el país no tendrá que esperar demasiado.

"Nosotros calculamos que en 2 horas vamos a tener datos muy concluyentes de cómo votaron los colombianos", aseguró el funcionario en la entrevista.

Esto significa que, aproximadamente a las 6:00 p. m., la tendencia sobre quién será el próximo presidente debería estar prácticamente definida para el conocimiento público.

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Es importante que tú, como elector, sepas que estos primeros datos son informativos y preliminares. Aunque son muy precisos, la verificación legal y el escrutinio oficial por parte de los jueces y el Consejo Nacional Electoral avanzan de forma paralela para dar la declaración final de resultados.

¿Qué es el preconteo y por qué es tan rápido en Colombia?

Seguramente te da curiosidad saber por qué somos tan eficientes. La clave está en que en Colombia la votación es manual y el conteo inicial lo hacen ciudadanos del común.

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A las 4:00 p. m., los 860,000 jurados de votación cierran las mesas y comienzan a diligenciar las actas E14 a mano.

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El sistema de preconteo toma esos datos de las actas y los transmite con velocidad para generar los boletines que escuchas en radio o ves en televisión.

El Registrador destacó que este modelo es un referente internacional por su técnica y gestión. Además, para tu tranquilidad, el software utilizado para consolidar estos datos se "congela" y se audita frente a los partidos políticos para garantizar que no haya "magia" ni alteraciones en las cifras que salen de las urnas.

Penagos también recordó que, aunque se esté votando en el exterior desde días antes, esos resultados permanecen bajo custodia y solo se empiezan a divulgar junto con los de Colombia el domingo después de las 4:00 p. m.