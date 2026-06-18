¿Problemas para Shakibecca? Alertan por uso de imágenes del Mundial

La venezolana Rebeca Maiellano, más conocida como Shakibecca, volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública tras una presentación realizada en México en medio del ambiente que rodea al Mundial. La comunicadora y locutora lleva años siendo reconocida por su parecido con Shakira, pero en esta ocasión la atención se concentró en otro aspecto.

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Especialistas y medios locales han advertido sobre posibles implicaciones legales relacionadas con el uso de elementos vinculados al torneo, luego de que circularan imágenes y videos de una actividad en la que la imitadora fue una de las principales figuras.



La situación generó preguntas entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a cuestionar si la actividad contaba con las autorizaciones necesarias para utilizar material relacionado con el evento deportivo.

¿Por qué hablan de posibles problemas legales para Shakibecca?

La polémica surgió a raíz de una presentación denominada "FanPort", una actividad organizada para recibir a aficionados del fútbol que llegaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con motivo del Mundial.

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En el evento, la imitadora fue una de las figuras principales y su participación se difundió rápidamente a través de redes sociales, donde circularon fotos y videos del momento.

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En ese contenido se evidenciaron elementos visuales y referencias asociadas al Mundial, lo que generó dudas sobre su uso dentro de una actividad no incluida en la programación oficial del torneo ni difundida por los canales autorizados.

A esto se sumó la interpretación de la canción oficial del Mundial “Dai Dai”, lo que reforzó las preguntas sobre la autorización del uso de contenidos vinculados a la competencia.

¿Qué elementos del Mundial tienen protección legal?

De acuerdo con lo expuesto por especialistas citados en medios locales, los eventos vinculados al Mundial están sujetos a estrictas normas de propiedad intelectual. Esto significa que:



Nombres oficiales

Logotipos

Mascotas

Trofeos

Diseños gráficos

Otros elementos asociados a la competencia cuentan con protección y, en muchos casos, requieren autorización previa para su utilización pública.

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Además, los organizadores suelen registrar numerosas marcas relacionadas con el torneo, incluyendo denominaciones oficiales y material promocional utilizado durante el evento.

En México, la vigilancia sobre este tipo de usos también cuenta con el acompañamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa correspondiente.

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¿Existe una demanda contra Shakibecca?

Hasta el momento no se conoce ninguna demanda formal ni un pronunciamiento oficial por parte de la FIFA contra Shakibecca por lo ocurrido en el evento.

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Sin embargo, la discusión se ha mantenido activa debido a que la actividad no fue promocionada a través de los canales oficiales del organismo ni apareció dentro de la programación oficial del Mundial.

Por ahora, el caso continúa generando comentarios principalmente en el ámbito mediático. Aunque algunos expertos y medios han mencionado la posibilidad de eventuales acciones legales o sanciones económicas, hasta la fecha no existe una investigación pública, demanda anunciada o medida oficial en contra de la imitadora venezolana.

¿Quién es Shakibecca?

Maiellano, comenzó a imitar a Shakira desde los 12 años, luego de que personas de su entorno notaran su parecido físico con la cantante colombiana. A partir de ahí decidió enfocar esa similitud como parte de su desarrollo artístico, participando en espacios de imitación que le dieron visibilidad dentro del entretenimiento en Venezuela desde 2013.

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Su crecimiento mediático se dio principalmente tras su participación en concursos televisivos de imitación, lo que la llevó a presentarse en distintos escenarios y eventos relacionados con el tributo a la artista barranquillera. Con el tiempo, su figura fue ganando reconocimiento como una de las imitadoras más representativas de Shakira en la región.

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Actualmente, Shakibecca mantiene una comunidad digital que supera los 600 mil seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con sus interpretaciones. La artista ha reiterado que su trabajo se basa en el entretenimiento y en homenajear a Shakira, sin intención de suplantación ni de uso indebido de marcas oficiales, lo que ha sostenido su presencia en el ámbito mediático.

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