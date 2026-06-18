VIDEO: Emotivo reencuentro de Pékerman con la Selección Colombia; apareció de sorpresa

El debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó una importante victoria de 3 tantos a 1 frente a Uzbekistán; también nos regaló una de las imágenes más nostálgicas de los últimos años.

Si eres de los que vibró con los procesos de 2014 y 2018, seguro te emocionará saber que José Néstor Pékerman estuvo presente en el Estadio Azteca, apoyando como un colombiano más y celebrando el éxito del equipo que hoy dirige su antiguo asistente, Néstor Lorenzo.

Puedes leer: Solo un niño salió a recibir a Selección de Sudáfrica en su llegada al Mundial en México



El triunfo de la "Tricolor", consolidado gracias a las actuaciones de jugadores como Luis Díaz y Jaminton Campaz, se vio complementado por la presencia del estratega argentino en las zonas aledañas al campo de juego.



La fanaticada no tardó en registrar en video cómo el "profe" reaccionaba con pasión a cada jugada, un contenido que rápidamente se hizo viral en plataformas como TikTok gracias a grabaciones de medios como Toque Sports.

¿Cómo fue el reencuentro de José Pékerman con los jugadores de la Selección Colombia?

El reencuentro fue, en palabras de los aficionados, un viaje directo al "cora". Uno de los momentos más significativos ocurrió en la línea de banda, cuando Johan Mojica divisó a Pékerman.

El lateral izquierdo, profundamente agradecido por lo que el técnico le aportó en su carrera, se acercó al entrenador y ambos se fundieron en un abrazo sincero que reflejó el cariño que aún persiste entre el estratega y sus antiguos dirigidos.

Sin embargo, el "capítulo aparte" lo protagonizó Luis Díaz. Aunque "Lucho" no fue dirigido oficialmente por Pékerman en la selección mayor, existe un vínculo que pocos conocían: cuando el guajiro jugaba para el Barranquilla y el Junior, Pékerman y su cuerpo técnico ya lo tenían en el radar y lo utilizaban como sparring de lujo para la selección absoluta.

Publicidad

En la cancha del Azteca, ambos conversaron durante varios minutos, compartieron anécdotas y se desearon lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué relación tiene José Pékerman con el actual técnico Néstor Lorenzo?

Si te preguntas por qué la presencia de Pékerman se sintió tan natural en el entorno del equipo, la respuesta está en el banquillo actual.

Publicidad

Néstor Lorenzo, quien lidera hoy el proceso de la Selección Colombia, fue durante muchos años el asistente principal de Pékerman.

Esta cercanía fue clave para que la Federación Colombiana de Fútbol buscara a Lorenzo, intentando recuperar el camino exitoso que se trazó durante la era del técnico argentino tras las decepciones de procesos anteriores.

Antes del partido contra Uzbekistán, Pékerman se refirió a Lorenzo con palabras de admiración, calificando su relación como "excelente".

"Como entrenador fue muy importante al lado mío. Es muy inteligente y capaz. Tiene a los muchachos con confianza", afirmó el exentrenador, quien además había advertido sobre la importancia de ganar el primer partido, algo que Colombia logró con solvencia ante el combinado asiático.