El triplete de Messi con el que igualó récord de Klose, ¿cuántos goles tiene en Mundiales?

Si pensabas que habías visto todo de Lionel Messi, el debut de Argentina en el Mundial 2026 te demostró lo contrario. El 16 de junio de 2026 quedará marcado en los libros de historia porque el "10" no solo comandó la victoria 3-0 ante Argelia, sino que alcanzó una de las pocas cumbres que le faltaban: el récord de goles en las Copas del Mundo.

Con un triplete espectacular, Messi llegó a los 16 goles en Mundiales, la misma cifra que durante años defendió el alemán Miroslav Klose. Si quieres entender cómo se fraguó esta hazaña, aquí te detallo el camino del rosarino.

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¿Cuántos goles ha marcado Messi en cada Mundial?

Para entender cómo Messi llegó a lo más alto, tienes que repasar su trayectoria, que ahora abarca cinco ediciones distintas convirtiendo goles, un logro inédito para un futbolista argentino. Su cuenta personal comenzó hace dos décadas y se desglosa de la siguiente manera:



Alemania 2006 : Su primer grito fue ante Serbia y Montenegro.

: Su primer grito fue ante Serbia y Montenegro. Sudáfrica 2010: En esta edición, curiosamente, no logró anotar goles.

En esta edición, curiosamente, no logró anotar goles. Brasil 2014: Destacó con 4 tantos (uno a Bosnia y Herzegovina, uno a Irán y un doblete contra Nigeria).

Destacó con 4 tantos (uno a Bosnia y Herzegovina, uno a Irán y un doblete contra Nigeria). Rusia 2018 : Marcó un gol, nuevamente frente a Nigeria.

: Marcó un gol, nuevamente frente a Nigeria. Qatar 2022: Fue su edición más prolífica hasta entonces con 7 conquistas, anotando contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final ante Francia.

Fue su edición más prolífica hasta entonces con 7 conquistas, anotando contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final ante Francia. Mundial 2026: En su debut ante Argelia, anotó un triplete histórico con el que selló sus 16 goles totales.

Con estos tres nuevos tantos, Messi no solo estiró su marca como el máximo artillero de la Selección Argentina en este torneo, sino que se sentó en la misma mesa que Klose en la cima del fútbol mundial.

¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?

Tras la actuación de Messi ante Argelia, la tabla de los máximos anotadores históricos ha sufrido cambios importantes. Así queda el podio y los puestos de vanguardia:

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos. Lionel Messi (Argentina): 16 goles en 27 partidos. Ronaldo Nazario (Brasil): 15 goles en 19 partidos. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.

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Es importante que notes que Messi ya superó a leyendas como Pelé (12 goles) y a su compatriota Gabriel Batistuta (10 goles). Además, el capitán argentino ya ostenta el récord de ser el jugador con más partidos jugados en la historia de los Mundiales, superando la marca de Lothar Matthäus.

A pesar de la magnitud de la cifra, el propio Messi mantiene la humildad. Tras el partido, declaró que estar al lado de Klose es un honor, pero que para él "es estadística y nada más".

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Para el astro, lo más importante sigue siendo el disfrute de jugar, comparando su pasión y vigencia con la de otros grandes deportistas como el tenista Rafael Nadal. Argentina celebra, el mundo observa y Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte.