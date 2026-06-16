Colombia vs Uzbekistán: Qué pasa si la Selección gana, pierde o empata en el Mundial 2026

La espera terminó para la afición tricolor. La Selección Colombia hace su gran debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la debutante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional liderado por James Rodríguez y Luis Díaz inicia su camino en el Grupo K, zona que comparte junto a Portugal y la República Democrática del Congo.

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Al ser un torneo corto de tres partidos en su fase inicial, el resultado de los primeros noventa minutos alterará por completo las matemáticas de la clasificación. ¿Cuáles son las consecuencias reales si Colombia gana, empata o pierde?

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El escenario ideal: Qué pasa si Colombia gana

Una victoria frente al conjunto asiático es el resultado presupuestado sobre el papel debido a la jerarquía de los jugadores colombianos. Sumar tres puntos en el debut le daría a Colombia el liderato parcial del grupo o la escolta directa de Portugal.

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Ganar este compromiso reduce drásticamente la presión para la segunda fecha ante el Congo. Con un triunfo en la bolsa, la Selección Colombia se pondría a solo tres puntos de asegurar su tiquete a los dieciseisavos de final, permitiéndole manejar las cargas físicas de sus figuras de cara al cierre de grupo en Miami frente a los lusos.

Zona de cautela: Qué pasa si Colombia empata

Un empate en Ciudad de México encendería algunas alarmas moderadas dentro del cuerpo técnico. Si Colombia divide puntos contra la escuadra dirigida por Fabio Cannavaro, quedaría obligada a ganarle por un marcador abultado a la República Democrática del Congo en Guadalajara.

Un solo punto en el debut significa que el margen de error ante los africanos desaparece, pues una derrota en el segundo juego comprometería seriamente el pase.

Además, obligaría a Colombia a buscar un resultado positivo contra la potente Portugal de Cristiano Ronaldo en la última jornada para no depender de otros marcadores.

Colombia vs. Uzbekistán: A qué hora juega y dónde ver EN VIVO /Foto: IA

El peor escenario: Qué pasa si Colombia pierde

Un tropiezo ante el seleccionado de Uzbekistán se consideraría una catástrofe deportiva y complicaría al extremo el futuro de la Tricolor. Al perder el primer partido, Colombia caería al fondo del Grupo K con cero unidades.

Este resultado forzaría al equipo de Lorenzo a ganar los seis puntos restantes contra el Congo y Portugal para aspirar a clasificar de forma directa.

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En el nuevo formato mundialista, quedarse sin puntos en el estreno también reduce la diferencia de gol, factor clave para avanzar incluso como uno de los mejores terceros.

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El debut en la Copa del Mundo no permite excesos de confianza. Aunque las probabilidades matemáticas respaldan al conjunto sudamericano, el bloque físico uzbeko promete ser un examen de alta exigencia en la altitud mexicana.

Colombia vs Uzbekistán: Fecha, hora y estadio del debut mundialista

El esperado estreno de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Uzbekistán se disputará este miércoles 17 de junio de 2026.

El pitazo inicial está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia) / 8:00 p. m. (hora local de México). El encuentro se llevará a cabo en el histórico Estadio Ciudad de México (mundialmente conocido como el Estadio Azteca), recinto ubicado en la capital mexicana que albergará este emocionante duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo K

