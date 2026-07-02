Ladrón olvida el celular en casa que robó y el descaro para recuperarlo le salió caro

Un insólito caso sorprendió a las autoridades en Elche, España, luego de que un hombre de 64 años entrara a una vivienda para llevarse varios objetos de valor, pero terminara facilitando su propia captura por un descuido que pocos imaginarían. En medio del robo, el sospechoso dejó olvidado su celular dentro de la casa, un error que terminó convirtiéndose en la principal pista para los investigadores.

De acuerdo con la información del caso, el propietario de la vivienda acudió a la comisaría para denunciar lo ocurrido tras encontrar la puerta principal forzada. Los responsables lograron llevarse una bicicleta de alta gama y varios carros de colección. Sin embargo, cuando revisaba cada rincón del inmueble, el dueño encontró un teléfono móvil que no le pertenecía y decidió entregarlo de inmediato a los agentes para apoyar la investigación.

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¿Cómo detuvieron al ladrón que olvidó su celular en Elche?

Mientras los uniformados inspeccionaban la vivienda, el teléfono comenzó a sonar inesperadamente. Al otro lado de la llamada estaba un hombre que intentaba recuperar el dispositivo y explicó que utilizaba el celular de una mujer para comunicarse. Sin imaginar que conversaba con la Policía, pidió encontrarse en una plaza pública para recibir nuevamente su teléfono.

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Los investigadores aceptaron la propuesta y organizaron un operativo junto con la víctima. Cuando llegaron al sitio acordado, observaron a un hombre sentado en un banco con una bolsa amarilla. En su poder todavía conservaba varios de los carros de colección reportados como robados, por lo que los agentes procedieron a capturarlo en ese mismo lugar sin mayores inconvenientes.

Durante las diligencias, el detenido reconoció su participación en el robo y aseguró que actuó junto a un familiar. También indicó que la bicicleta de alta gama, avaluada en 1.500 euros, seguía en poder de su hermano. Por ese motivo, las autoridades continúan con la búsqueda del presunto cómplice y del vehículo, que todavía no aparece.

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Los reportes oficiales también confirmaron que la vivienda registraba importantes daños materiales. Según explicó la Policía, la puerta principal y el marco presentaban fracturas ocasionadas por la fuerza utilizada para ingresar al inmueble. Esa evidencia permitió respaldar la denuncia presentada por el propietario desde el primer momento.

El hombre, residente en el municipio de Orihuela y con antecedentes policiales, quedó a disposición de las autoridades por un supuesto delito de robo con fuerza. Aunque la víctima logró recuperar parte de sus pertenencias, la bicicleta continúa desaparecida. Para los investigadores, el olvido del celular resultó determinante para resolver el caso en cuestión de horas y localizar rápidamente al principal sospechoso.

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