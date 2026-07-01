¿El brujo de Ghana vs. la Tricolor? Convocan subida a Monserrate como "contra"

A menos de 48 horas del crucial partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, una particular iniciativa ha encendido las redes sociales en el país.

Decenas de aficionados colombianos han organizado una movilización masiva para subir al cerro de Monserrate con un objetivo muy claro: contrarrestar los supuestos trabajos espirituales anunciados por el célebre brujo de Ghana, Nana Kwaku Bonsam.

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La cita para esta curiosa muestra de fe colectiva está programada para las 6:00 de la mañana de este jueves 2 de julio en la entrada del sendero peatonal del icónico cerro bogotano.

Hasta el momento, decenas de personas han confirmado su asistencia a través de las plataformas digitales, y el evento sigue sumando interacciones de hinchas que buscan apoyar a la Selección Colombia desde todos los frentes posibles.

La fe de Colombia contra el "poder" de Nana Kwaku Bonsam

La iniciativa fue creada por el aficionado Felipe Molina, quien describió la actividad como la unión de varias fuerzas espirituales en un país históricamente devoto.

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"Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tienen al brujo; Lorenzo tiene a la Virgen de Luján, a los mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria", afirmó el organizador.

Los promotores aclararon que la actividad se realizará de forma pacífica y sin espíritu de competencia deportiva: "La idea es subir tranquilos; quienes quieran hacerlo más rápido, bienvenidos".

Ahora va por Colombia: famoso brujo ghanés /Foto: redes sociales

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Esta masiva respuesta ciudadana surgió inmediatamente después de que se viralizaran las declaraciones de Nana Kwaku Bonsam, un conocido espiritista ghanés que arrastra un largo historial de polémicas en el fútbol internacional por realizar rituales místicos para inclinar la balanza a favor de su equipo.

El historial del brujo de Ghana en el Mundial 2026

Durante el actual Mundial de 2026, Bonsam acaparó la atención de la prensa deportiva global al asegurar que había "neutralizado" espiritualmente al delantero inglés Harry Kane antes del choque entre Inglaterra y Ghana.

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Tras los resultados de dicho encuentro, el sacerdote africano anunció públicamente que redirigirá sus supuestos poderes rituales para el decisivo duelo de eliminación directa contra la Tricolor.

Aunque la mayoría de los hinchas colombianos han tomado las amenazas esotéricas con humor y memes, otra gran parte de la fanaticada ha preferido apelar a las expresiones tradicionales de fe.

De este modo, la subida a Monserrate se perfila como el principal amuleto de un país que se aferra a la tradición del Sagrado Corazón para contrarrestar la influencia mística y sellar de una vez por todas la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final.

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El brujo ghanés prestándole sus servicios a Sudáfrica pic.twitter.com/9lGVlERzds — ✨ML✨ (@sparkles_ml) June 25, 2026