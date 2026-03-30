Misterioso VIDEO de supuestas brujas convertidas en aves despierta pánico; están hablando

Dos criaturas de plumaje oscuro posadas sobre la rama de un árbol en medio de la espesura se han convertido en las protagonistas del debate más intenso del momento en las redes sociales.

Lo que parece una escena común de la naturaleza toma un giro inesperado cuando, al prestar atención al audio, se escucha lo que muchos aseguran es una conversación fluida y bastante humana entre ellas.

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El clip, que ha corrido como pólvora en plataformas digitales, no muestra a simples pájaros piando, sino una interacción que ha dejado a miles con la piel chinita.



En el material audiovisual se percibe cómo una de estas figuras aladas reprende a su compañera con un tono de autoridad.

El motivo del "regaño" es lo que más ha llamado la atención: la criatura mayor parece cuestionar a la otra por haberse expuesto a la luz del día y haber sido vista por las personas.

Según el audio que acompaña las imágenes, la segunda ave confiesa haber tenido un encuentro cercano con testigos que terminó con una de sus alas lastimada. Esta narrativa ha alimentado las teorías de quienes creen que no estamos ante animales convencionales, sino ante algo mucho más antiguo y misterioso.

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No es casualidad que este avistamiento se sitúe, según diversas versiones de la web, en el municipio de Catemaco, Veracruz. Conocida mundialmente como la "tierra de los brujos", esta región posee una carga mística que hace que cualquier evento fuera de lo común adquiera proporciones legendarias de inmediato.

En este rincón de México, las historias sobre nahuales —seres humanos con la capacidad de transformarse en animales— son parte del folclore cotidiano.

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Para muchos usuarios que han compartido el video, la grabación es la prueba definitiva de estas transformaciones espirituales y prácticas esotéricas que tanto resuenan en la cultura mexicana.

El contexto geográfico le da un peso especial a la grabación, ya que Catemaco es un sitio donde el límite entre lo real y lo fantástico parece ser muy delgado.

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¿El video de las brujas es real o es IA?

El video fue difundido originalmente por la cuenta de Facebook Mundo Desconocido y en cuestión de horas ya acumulaba más de 50 mil reacciones y miles de comentarios de todo tipo.

La audiencia se encuentra totalmente dividida. Por un lado, están los convencidos de que las brujas y los nahuales son reales y que este video es una evidencia invaluable de su existencia en la selva veracruzana.

Por otro lado, los escépticos han saltado a la escena señalando lo que consideran inconsistencias técnicas evidentes. El punto más criticado es la nitidez del audio.

Resulta sospechoso para muchos que las voces se escuchen con tanta claridad y volumen, considerando que la cámara parece estar grabando desde una distancia considerable entre la vegetación.

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Esta precisión sonora ha llevado a varios internautas a sugerir que el video podría ser obra de una inteligencia artificial o un montaje muy bien editado para ganar seguidores y generar impacto en las tendencias.

A pesar de las dudas sobre su autenticidad, el impacto visual y auditivo de las supuestas brujas convertidas en aves sigue generando inquietud y curiosidad.

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Ya sea un fenómeno inexplicable o un truco tecnológico muy avanzado, la imagen de los pájaros conversando sobre sus heridas en la rama de un árbol de Catemaco ya se quedó grabada en la memoria colectiva del internet. Mientras el debate continúa, muchos prefieren no acercarse demasiado a las aves de plumaje negro en sus próximas caminatas por la selva.