Por ganarse $50.000 se tomó una botella de ron en un envión y habría terminado en la UCI

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha encendido las alarmas por un reto que terminó en emergencia médica. En las imágenes se observa a un joven aceptando el desafío de ingerir una botella completa de ron en cuestión de segundos, motivado por una recompensa de 50 mil pesos.

Lo que parecía una escena de entretenimiento terminó convirtiéndose en un caso preocupante, luego de que, según versiones preliminares, el hombre fuera trasladado a un centro asistencial e ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.



El reto de la botella que se volvió viral

El video viral muestra cómo el protagonista sostiene una botella de licor, inclina su cabeza hacia atrás y comienza a consumir el contenido sin pausas. A su alrededor, varias personas lo animan a continuar, generando un ambiente de presión colectiva que quedó evidenciado en el video.

Durante la grabación, el joven permanece de pie mientras ingiere la botella en un solo intento, en lo que algunos describen como un acto polémico.

Sin embargo, tras finalizar el reto, su estado físico habría cambiado rápidamente. Según reportes difundidos en redes sociales y algunos medios regionales, el hombre presentó un deterioro de salud que obligó a su traslado urgente a un hospital.



Botella y consecuencias: lo que se sabe del caso

Aunque no existe una confirmación oficial sobre su estado actual, versiones indican que el joven terminó bajo observación médica en una Unidad de Cuidados Intensivos en el municipio de Purificación, Tolima. Se habla de posibles complicaciones derivadas del consumo extremo en un corto periodo de tiempo.

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El caso ha despertado reacciones entre usuarios digitales, quienes advierten sobre los riesgos asociados a este tipo de desafíos. El consumo acelerado de una botella con alto contenido alcohólico puede generar efectos severos en el organismo, especialmente cuando ocurre sin control ni supervisión.

Además, algunas versiones señalan que el joven habría sufrido una caída tras completar el reto, lo que podría haber agravado su condición. Este detalle, aunque no confirmado oficialmente, ha sido mencionado en diferentes publicaciones relacionadas con el hecho.



Botella, presión social y retos virales

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de los retos virales impulsados por redes sociales. En este caso, la botella se convierte en el centro de una dinámica que combina presión social, entretenimiento y recompensas económicas, factores que influyen en la toma de decisiones impulsivas.

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Las autoridades, según versiones conocidas, estarían revisando lo ocurrido para esclarecer las circunstancias exactas del reto y determinar posibles responsabilidades de quienes promovieron la actividad.

Mientras tanto, el video continúa circulando y generando debate entre internautas, quienes cuestionan hasta qué punto este tipo de contenidos están cruzando límites. La escena, que en principio parecía un simple desafío entre conocidos, terminó convirtiéndose en un caso que hoy mantiene la atención sobre los riesgos de este tipo de prácticas.