Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FESTIVAL CORDILLERA
¿POR QUÉ SE SEPARÓ JESSI URIBE?
DENUNCIA A TIENDA ZARA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Dos temblores se sienten con fuerza este domingo 13 de septiembre: ¿dónde fueron?

Dos temblores se sienten con fuerza este domingo 13 de septiembre: ¿dónde fueron?

Dos temblores se registraron durante las primeras horas de este domingo 13 de septiembre. Conoce la magnitud y profundidad de cada movimiento.

Dos temblores se registraron este domingo 13 de septiembre
Dos temblores se registraron este domingo 13 de septiembre(imagen de referencia)
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Dos temblores fueron reportados durante las primeras horas de este domingo 13 de septiembre de 2026, de acuerdo con los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El primer movimiento ocurrió a las 2:10 a. m. y tuvo una magnitud de 3.8, con una profundidad de 39 kilómetros. El evento sísmico tuvo como referencia el municipio de Sipí, en Chocó.

Últimas noticias

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: la versión de alias Pinocho sobre Bendito menor
Nación

"Era difícil de controlar": Alias ‘Pinocho’ sobre rupturas internas con Bendito menor

Revelan cómo se sostienen las autodefensas de ‘Bendito Menor’; niegan vínculos con coca
Nación

Revelan cómo se sostienen las autodefensas de ‘Bendito Menor’; niegan vínculos con coca

Más tarde, a las 7:59 a. m., el SGC informó sobre un segundo temblor. En esta ocasión, el movimiento alcanzó una magnitud de 3.0 y presentó una profundidad de 46 kilómetros. El municipio asociado al evento fue Istmina, Chocó.

De esta manera, durante las primeras horas de este domingo se registraron dos movimientos sísmicos en diferentes puntos de este departamento.

Te puede interesar

Valentina Ferrer reaccionó a rumores de ruptura con J Balvin
Farándula

¿Confirmó la ruptura? Valentina Ferrer reaccionó a los rumores sobre J Balvin

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: la versión de alias Pinocho sobre Bendito menor
Nación

"Era difícil de controlar": Alias ‘Pinocho’ sobre rupturas internas con Bendito menor

¿Dónde fueron los dos temblores de este domingo?

El primer sismo tuvo como referencia a Sipí, Chocó, y se registró a las 2:10 de la madrugada. Su magnitud fue de 3.8 y tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El segundo movimiento ocurrió varias horas después, a las 7:59 de la mañana, y tuvo como referencia a Istmina, Chocó. Este alcanzó una magnitud de 3.0 y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano publicó los dos eventos en sus reportes sísmicos y recordó a la ciudadanía que puede informar cuando perciba un movimiento.

En sus boletines, la entidad pregunta directamente: “¿Sintió este sismo? repórtelo”, haciendo referencia al formulario de Sismo Sentido, donde las personas pueden registrar si percibieron alguno de estos eventos.

Publicidad

Los dos temblores registrados este domingo presentan diferencias tanto en magnitud como en profundidad. El movimiento de Sipí fue de 3.8, mientras que el de Istmina alcanzó 3.0.

Por ahora, los datos entregados por el SGC corresponden a estos dos eventos sísmicos reportados durante las primeras horas del domingo 13 de septiembre, ambos con referencia en el departamento del Chocó.

Si tú sentiste alguno de estos movimientos, el SGC mantiene habilitado el reporte de Sismo Sentido para que puedas registrar lo que percibiste.

Publicidad

Relacionados

Servicio Geológico Colombiano

Temblor

Sismo