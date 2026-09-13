Dos temblores se sienten con fuerza este domingo 13 de septiembre: ¿dónde fueron?

Dos temblores fueron reportados durante las primeras horas de este domingo 13 de septiembre de 2026, de acuerdo con los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primer movimiento ocurrió a las 2:10 a. m. y tuvo una magnitud de 3.8, con una profundidad de 39 kilómetros. El evento sísmico tuvo como referencia el municipio de Sipí, en Chocó.

Más tarde, a las 7:59 a. m., el SGC informó sobre un segundo temblor. En esta ocasión, el movimiento alcanzó una magnitud de 3.0 y presentó una profundidad de 46 kilómetros. El municipio asociado al evento fue Istmina, Chocó.



De esta manera, durante las primeras horas de este domingo se registraron dos movimientos sísmicos en diferentes puntos de este departamento.



¿Dónde fueron los dos temblores de este domingo?

El primer sismo tuvo como referencia a Sipí, Chocó, y se registró a las 2:10 de la madrugada. Su magnitud fue de 3.8 y tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

El segundo movimiento ocurrió varias horas después, a las 7:59 de la mañana, y tuvo como referencia a Istmina, Chocó. Este alcanzó una magnitud de 3.0 y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano publicó los dos eventos en sus reportes sísmicos y recordó a la ciudadanía que puede informar cuando perciba un movimiento.

En sus boletines, la entidad pregunta directamente: “¿Sintió este sismo? repórtelo”, haciendo referencia al formulario de Sismo Sentido, donde las personas pueden registrar si percibieron alguno de estos eventos.

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Los dos temblores registrados este domingo presentan diferencias tanto en magnitud como en profundidad. El movimiento de Sipí fue de 3.8, mientras que el de Istmina alcanzó 3.0.

Por ahora, los datos entregados por el SGC corresponden a estos dos eventos sísmicos reportados durante las primeras horas del domingo 13 de septiembre, ambos con referencia en el departamento del Chocó.

Si tú sentiste alguno de estos movimientos, el SGC mantiene habilitado el reporte de Sismo Sentido para que puedas registrar lo que percibiste.