¡Cayeron los $200 millones de MiLoto! Estos fueron los números ganadores

El más reciente evento de MiLoto ha marcado un hecho histórico en la región de Cundinamarca, donde un habitante del municipio de Chipaque se convirtió en el feliz ganador de los $200 millones que conformaban el premio mayor del juego.

Con este triunfo, se confirma que el gran acumulado ha caído por cuarta ocasión en lo que va del mes de octubre de 2026, consolidando la reputación de esta modalidad como un juego fácil de jugar y fácil de ganar para todos los apostadores del país.

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El reporte oficial, emitido en Bogotá el 19 de octubre de 2026, señala que la fortuna se trasladó hacia el territorio cundinamarqués gracias a una jugada realizada de manera presencial.



¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo 0626 de MiLoto y dónde cayó el premio mayor?

Si quieres comprobar la combinación que convirtió a un ciudadano en millonario, debes prestar mucha atención a los resultados del sorteo número 0626.

La serie afortunada que llevó la suerte directamente al municipio de Chipaque estuvo integrada por las cifras 01, 10, 11, 27 y 28. Estos cinco números permitieron que un único apostador local se adjudicara la cifra de $200 millones correspondiente al premio acumulado principal.

El tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta autorizado de la red de servicios Paga Todo, donde el comprador decidió seleccionar sus números de forma manual, eligiendo personalmente su combinación en lugar de recurrir al sistema automático.

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Este hecho representa la primera oportunidad en la historia del juego en la que el premio mayor de MiLoto se queda registrado específicamente en el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

¿Cómo fue la jugada ganadora y cuántos premios entregó MiLoto en esta jornada?

El sorteo No. 0626 no solo benefició al nuevo millonario en Chipaque, sino que también distribuyó importantes recursos entre miles de apostadores a lo largo de todo el territorio nacional.

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Durante esta jornada de sorteo, MiLoto registró un total de 12.001 ganadores distribuidos entre las distintas categorías de premiación del juego. En conjunto, la suma total repartida superó los $290 millones en premios.

Esta dinámica constante en la entrega de dinero reafirma la frecuencia con la que los jugadores obtienen incentivos económicos. De hecho, con el resultado registrado en Chipaque, el premio mayor de MiLoto cayo por cuarta vez en el transcurso de octubre de 2026.

Esta secuencia de ganadores respalda el mensaje institucional de la marca como un juego accesible, transparente y dinámico en el país.

¿Cuáles son las cifras históricas de MiLoto en premios y aportes al sistema de salud?

Para comprender la magnitud de este juego en Colombia, es útil revisar el balance consolidado desde su lanzamiento oficial, realizado el 20 de octubre de 2023.

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En el periodo comprendido entre esa fecha inicial y el 18 de octubre de 2026, la operación de MiLoto ha dejado los siguientes indicadores destacados:

Monto total en premios pagados: Se han entregado más de $63.000 millones a los ganadores en diferentes regiones de Colombia.

Se han entregado más de $63.000 millones a los ganadores en diferentes regiones de Colombia. Cantidad total de tiquetes premiados : Un balance de 3.819.436 premios otorgados en las diversas categorías del sorteo.

: Un balance de 3.819.436 premios otorgados en las diversas categorías del sorteo. Transferencias a la salud pública: El juego ha transferido más de $26.000 millones al sistema de salud, dinero que contribuye de manera directa al financiamiento de los servicios de salud de la población colombiana.

Estos datos evidencian que el juego mantiene un impacto continuo tanto en la distribución de premios a los ciudadanos como en la generación de transferencias para los servicios de salud pública.

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¿Cómo reclamar el premio mayor y dónde puedes comprar tus tiquetes de MiLoto?

Si quieres saber qué pasos debe seguir el ganador de los $200 millones en Chipaque para hacer efectivo su tiquete, las pautas oficiales ya han sido publicadas. El nuevo millonario debe ponerse en contacto directo con la Fiduciaria de Occidente o ingresar a la página web oficial www.baloto.com para consultar los términos, condiciones y requisitos legales exigidos para el cobro del acumulado.

Por otra parte, si te interesa participar en los próximos sorteos, debes saber que adquirir un boleto de MiLoto es sumamente sencillo y cuentas con diferentes alternativas presenciales y digitales: