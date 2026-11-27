La jornada oficial del Black Friday 2026 en Colombia termina este viernes 27 de noviembre a las 11:59 p. m. en las plataformas digitales. Sin embargo, el horario de cierre varía si decides hacer tus compras en establecimientos físicos o si aprovechas las campañas extendidas de las grandes superficies.

En el país, este evento no cuenta con una regulación horaria única, por lo que cada comercio establece el límite de sus promociones. A continuación, te detallamos los horarios exactos para que no pierdas ninguna oferta.

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Horario de cierre en tiendas online y comercio electrónico

Si prefieres comprar desde casa, las tiendas virtuales mantienen activos los precios especiales durante las 24 horas del viernes 27 de noviembre. El corte oficial del sistema ocurre a la medianoche (11:59 p. m.).



A pesar de este cierre formal, la mayoría de plataformas de comercio electrónico en el país no apagan sus descuentos de inmediato.



Muchos comercios enlazan la jornada directamente con el fin de semana de descuentos y el Cyber Monday , que se celebrará el próximo lunes 30 de noviembre.

¿A qué hora cierran los centros comerciales y tiendas físicas?

Para quienes buscan productos de forma presencial, el horario depende de la ciudad y la dinámica comercial local. En ciudades principales como Bogotá, la jornada se articula con iniciativas como Bogotá Despierta, permitiendo que los compradores tengan más tiempo después de su jornada laboral.



Horario habitual. La mayoría de almacenes de cadena y locales comerciales cierran sus puertas entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m. .

La mayoría de almacenes de cadena y locales comerciales cierran sus puertas entre las . Horario extendido. Centros comerciales seleccionados en Bogotá (como Titán Plaza, Salitre Plaza, Plaza de las Américas o Centro Comercial Andino) amplían su atención hasta las 11:00 p. m. o incluso las 12:00 de la noche.

Comercios que extienden el Black Friday más allá de hoy

Si no alcanzas a comprar antes de la medianoche de este viernes, aún tienes oportunidad. Varias de las cadenas más grandes del país transformaron el evento en jornadas de varios días llamadas Black Days o Black Week:



Éxito y Falabella. Mantienen activas sus promociones tanto en web como en tiendas físicas hasta el miércoles 2 de diciembre .

Mantienen activas sus promociones tanto en web como en tiendas físicas hasta el . Alkosto y Ktronix. Extienden sus ofertas en tecnología y electrodomésticos hasta el 4 o 5 de diciembre , según el canal de compra.

Extienden sus ofertas en tecnología y electrodomésticos hasta el , según el canal de compra. Marcas de tecnología. Algunos fabricantes prolongan sus rebajas durante todo el fin de semana y empalman con su semana de descuentos hasta el 6 de diciembre.

Recomendaciones antes del cierre de la jornada

Antes de finalizar tu pago en los últimos minutos del evento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sugiere verificar el precio final incluyendo costos de envío y revisar las políticas de cambios o garantías.

Asegúrate de comprar únicamente en sitios web oficiales que cuenten con el candado de seguridad en la barra de direcciones para evitar fraudes digitales de última hora.

