La llegada del mes de diciembre representa para millones de trabajadores en Colombia la expectativa de recibir un ingreso adicional gracias al pago de la prima de servicios.

Esta prestación social beneficia también a las empleadas domésticas, sin importar si laboran a tiempo completo, medio tiempo o únicamente algunos días a la semana. Asimismo, la normativa cobija a trabajadores por días, empleados de fincas y conductores de servicio familiar.

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Sin embargo, aunque se trata de un derecho establecido por la ley, existe una condición contractual clave que podría dejar a algunas trabajadoras de aseo sin este dinero al cierre del año.



¿Qué empleadas domésticas no recibirán la prima de servicios en diciembre?

Para comprender por qué algunas personas que realizan tareas de aseo en los hogares podrían quedarse sin el pago de la prima, debes revisar el tipo de vinculación que existe entre quien presta el servicio y quien lo contrata.

La legislación colombiana establece que, para acceder a la prima de servicios, es indispensable que exista una relación laboral. Esto significa que debe haber un vínculo donde la trabajadora preste sus servicios bajo las condiciones y la subordinación de un empleador a cambio de un salario.

En ese sentido, el caso que suele generar mayor confusión es el de las personas que ofrecen labores de aseo de forma independiente.

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Si una persona acuerda con una familia acudir ocasionalmente un día a realizar la limpieza de una vivienda, cobra por la jornada realizada y ofrece sus servicios como independiente —sin que se configuren los elementos de un contrato de trabajo ni exista subordinación—, no tendrá derecho al pago de la prima de servicios.

En esta situación, la suma acordada corresponde al pago por el servicio puntual contratado y no a las condiciones de un contrato de trabajo formal.

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No obstante, ten en cuenta una aclaración muy importante: el hecho de no contar con un contrato escrito no significa que la empleada doméstica pierda de forma automática este beneficio.

En Colombia, los contratos laborales verbales tienen validez legal. Si en la práctica existe prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, se considera que hay una relación laboral, incluso si la trabajadora asiste al hogar solo uno o dos días por semana.

¿Cómo se calcula la prima proporcional y cuál es la fecha límite de pago?

La norma fija que la prima de servicios equivale a 30 días de salario por cada año trabajado, dinero que debe cancelarse en dos cuotas iguales: la primera en el mes de junio y la segunda en diciembre.

Si la empleada doméstica tiene una relación laboral pero no trabajó los seis meses completos correspondientes al segundo semestre, de todos modos conserva el derecho a recibir la prestación, pero el pago se realiza de manera proporcional al tiempo laborado.

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Para sacar la cuenta de forma sencilla, debes aplicar la siguiente fórmula matemática:

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\[\text{Prima} = \frac{\text{Salario base} \times \text{Días trabajados}}{360}\]

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Para entenderlo mejor, si una trabajadora laboró el semestre completo (los seis meses) y devenga un salario base de \($2.000.000\), le corresponderá recibir cerca de \($1.000.000\) por la cuota de diciembre.

En cambio, si únicamente prestó sus servicios durante tres meses con esa misma base salarial, la prima proporcional a pagar será de \($500.000\).

Respecto a los plazos de entrega, los empleadores tienen como fecha límite hasta el 20 de diciembre para hacer efectivo el segundo pago de la prima.

Tanto empleadores como trabajadoras deben revisar con anticipación las condiciones de su vínculo para garantizar que el pago se efectúe de manera oportuna y ajustada a la ley.