Devolverán dinero de cientos de comparendos impuestos por error: verifica con tu placa

La Alcaldía de Bogotá anunció que dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.

La decisión también cobija las actuaciones administrativas relacionadas con la inmovilización de las motos y contempla la devolución del dinero a quienes ya pagaron las sanciones o los servicios de patios y grúas.

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La medida se tomó después de que la Administración Distrital identificara una falla técnica en el proceso de publicación del Decreto 472 del 27 de octubre de 2026, con el que se establecieron restricciones temporales para la circulación de motocicletas durante Halloween.



Aunque el documento había sido expedido el 27 de octubre, no entró en vigencia ese mismo día. Una dificultad en el aplicativo del Registro Distrital impidió completar correctamente el procedimiento de aprobación de su publicación. Por esta razón, el decreto solo fue publicado el 29 de octubre y comenzó a regir el 30 de octubre.



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El inconveniente tuvo consecuencias para los motociclistas que fueron requeridos por las autoridades durante la noche anterior, cuando todavía no había entrado en vigor la restricción establecida en el documento.

Por eso, la Alcaldía determinó que los 567 comparendos por la infracción C14, relacionada con transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos, deberán quedar sin efecto. La decisión incluye los procedimientos administrativos que se adelantaron por las inmovilizaciones realizadas entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre.

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¿Qué pasará con los comparendos y el dinero que pagaron los motociclistas?

La Administración Distrital explicó que el procedimiento dependerá de la situación en la que se encuentre cada comparendo. No todos los ciudadanos deberán realizar el mismo trámite, pues hay casos en los que la multa sigue pendiente, otros en los que fue impugnada y algunos en los que ya se hizo el pago.

Para quienes no han pagado ni impugnado el comparendo, se expedirá un acto administrativo que ordenará archivar el proceso contravencional. Además, se contempla la devolución de los valores asociados a los servicios de patios y grúas.

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En el caso de los motociclistas que presentaron una impugnación, las autoridades emitirán los respectivos actos administrativos para exonerarlos de la responsabilidad contravencional. Esto también significa que no tendrán que asumir los costos relacionados con la inmovilización de sus vehículos.

Por otro lado, quienes ya pagaron la multa podrán solicitar el reintegro de los recursos. Según informó la Alcaldía, la Secretaría Distrital de Movilidad se comunicará con los ciudadanos para explicarles cómo adelantar el procedimiento y recuperar el dinero.

La devolución también contempla los pagos realizados por concepto de patios y grúas, de acuerdo con las disposiciones que queden establecidas en los actos administrativos correspondientes.

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¿Por qué se habían impuesto las restricciones a motociclistas en Bogotá?

La restricción hacía parte de las medidas transitorias y preventivas adoptadas por el Distrito para Halloween, con el propósito de mantener la seguridad y el orden público en la capital.

La disposición estaba dirigida a regular la circulación de motocicletas durante una fecha en la que las autoridades buscaban reducir los riesgos en las vías.