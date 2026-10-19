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La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Multas de tránsito? Así puedes saldar tus deudas con hasta 100% de descuento en intereses

¿Multas de tránsito? Así puedes saldar tus deudas con hasta 100% de descuento en intereses

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha la estrategia 'Haz las cuentas, te conviene', una iniciativa que permite a los propietarios de vehículos ponerse al día con sus obligaciones viales.

Ordenanza 073 de 2026 en Cundinamarca: cómo acceder al 100% de descuento en comparendos
Ordenanza 073 de 2026 en Cundinamarca: cómo acceder al 100% de descuento en comparendos
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Cometer una infracción de tránsito, como sobrepasar los límites de velocidad permitidos, cruzar un semáforo con la luz en rojo o circular en horarios no autorizados, implica la imposición de un comparendo por parte de las autoridades competentes.

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Si bien existen rebajas iniciales al pagar la sanción dentro de los primeros días de emitida, el paso del tiempo sin cancelar la obligación genera intereses por mora que se van acumulando y encarecen significativamente la deuda inicial.

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Para solucionar este panorama y facilitar el saneamiento de las cuentas pendientes de los conductores, la Gobernación de Cundinamarca presentó la campaña de alivios financieros denominada 'Haz las cuentas, te conviene'.

A través de esta estrategia, las autoridades ofrecen reducciones de hasta el 100% en el valor de los intereses acumulados de las infracciones existentes.

Si tienes compromisos pendientes por este concepto, en esta guía te detallamos las condiciones, las excepciones y la forma en que puedes gestionar tu solicitud desde internet.

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¿Quiénes pueden acceder al 100% de descuento en intereses de multas de tránsito en Cundinamarca?

La oportunidad de reducir los costos moratorios depende directamente de la fecha en la que se te impuso la multa de tránsito. La reglamentación establecida por las autoridades contempla dos escalas de beneficio diferenciadas:

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  • Comparendos anteriores al 1 de enero de 2020: Los infractores que registren comparendos aplicados antes de esa fecha pueden acogerse a un descuento del 100% en el cobro de los intereses por mora.
  • Comparendos impuestas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025: Para las sanciones emitidas dentro de este periodo específico, la reducción fijada sobre los costes extra acumulados es del 90%.

Ambos alivios económicos están orientados a disminuir el monto global que debes pagar para poner al día tu historial vehicular en la jurisdicción departamental.

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¿Cómo solicitar el descuento de la Ordenanza 073/2026 paso a paso en línea?

El trámite para solicitar la condonación parcial o total de los intereses se efectúa de manera digital a través de los canales oficiales habilitados. Para llevar a cabo el procedimiento desde tu computador o dispositivo móvil, solo debes seguir estas instrucciones:

  1. Ingresa al sitio web oficial: Dirígete a la plataforma web de la Gobernación de Cundinamarca.
  2. Ubica la sección de pagos: En la página principal, busca el panel denominado 'Enlaces de interés' y haz clic en la opción 'Pago de multas'.
  3. Consulta tu historial: Completa el formulario de búsqueda ingresando tu tipo de documento junto con el número de identificación correspondiente y presiona el botón 'Buscar'.
  4. Verifica la amnistía: Al desplegarse la liquidación de tu comparendo, revisa si cumples con las condiciones. Si el sistema muestra en pantalla el anuncio 'Aplicar amnistía ORDENANZA 073/2026', debes marcar esa casilla de selección para hacer efectivo el descuento.
  5. Genera el cobro final: Una vez seleccionada la opción, el portal recalculará automáticamente la liquidación e indicará cuál es el valor final actualizado que te corresponde cancelar.

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¿Qué excepciones y condiciones especiales debes considerar antes de realizar el trámite?

Aunque la medida abarca un amplio número de deudores, la normativa fija límites estrictos y situaciones particulares donde la rebaja no resulta aplicable. Antes de iniciar la gestión, es importante que tengas presentes las siguientes reglas legales:

  • Exclusión por conducción bajo efectos de sustancias: El beneficio no cobija bajo ninguna circunstancia a los conductores sancionados por manejar en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
  • Insolvencias y regímenes especiales: No pueden acceder a este alivio financiero las personas con obligaciones vinculadas a procesos de insolvencia, reorganización empresarial, liquidación u otros marcos jurídicos especiales, ni quienes mantengan acuerdos de pago suscritos en dichos contextos.
  • Imposibilidad de acumular alivios: Si sobre una misma obligación coinciden distintas figuras de beneficio, no se podrán sumar; únicamente se aplicará aquel alivio que proceda jurídicamente.
  • Condiciones para acuerdos de pago previos: Quienes tengan un compromiso de pago pactado antes de la expedición de la ordenanza pueden acogerse, siempre y cuando dicho acuerdo no se hubiese celebrado en desarrollo de ordenanzas anteriores que otorgaran alivios, la persona se encuentre al día en sus cuotas y proceda a pagar el 100% del capital principal pendiente.
  • Procesos en discusión: En aquellos casos donde el comparendo se encuentre sometido a discusión en vía administrativa o judicial, el ciudadano debe manifestar expresamente su voluntad de aceptar la obligación y, cuando corresponda, formalizar el desistimiento del recurso o acción que se encuentre en trámite.
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