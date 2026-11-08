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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nació bebé de Karina García y Kris R; publicaron primeras imágenes de Kairo Rangel García

Nació bebé de Karina García y Kris R; publicaron primeras imágenes de Kairo Rangel García

Con una publicación en redes sociales, Karina García y Kris R anunciaron la llegada de su hijo y sorprendieron a sus seguidores con un detalle que muchos esperaban conocer.

hijo de karina ya nacio.jpg
Hijo de Karina García ya nació
Foto: Facebook Karina García
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

La espera terminó para Karina García y Kris R. Este domingo 8 de noviembre, la pareja confirmó el nacimiento de su primer hijo juntos y compartió con sus seguidores las primeras fotografías del bebé, una noticia que despertó numerosas reacciones en redes sociales.

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La llegada del pequeño también permitió conocer uno de los detalles que más curiosidad había generado durante el embarazo: su nombre. Los nuevos padres revelaron que su hijo se llama Kairo Rangel García y acompañaron las imágenes con un mensaje cargado de emoción: “Un amor para toda la vida”.

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Así anunciaron Karina García y Kris R el nacimiento de su hijo

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La noticia fue compartida mediante una publicación conjunta en Instagram. En una de las fotografías aparece la pareja durante el nacimiento del bebé, mientras que otra imagen muestra al pequeño vestido con un conjunto blanco y un gorro tejido.

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La publicación rápidamente recibió mensajes de felicitación de seguidores y usuarios que habían estado pendientes de cada etapa del embarazo. Con este anuncio, Karina y Kris pusieron fin a la expectativa que se había generado alrededor de la llegada de su primer hijo en común.

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El nombre también llamó la atención, pues durante los meses de gestación la influenciadora había contado que elegirlo no había sido una tarea sencilla. La pareja quería una opción que comenzara con la letra K, tuviera un significado especial, combinara con los apellidos y no fuera demasiado común.

Finalmente, se decidieron por Kairo Rangel García, nombre con el que presentaron oficialmente al nuevo integrante de la familia.

Karina García tendrá a su tercer hijo y Kris R se estrena como papá

Para Karina García, la llegada de Kairo representa su tercera experiencia como madre. La creadora de contenido ya tiene dos hijos: Isabella Vargas García y Valentino Mesa García, quienes también han aparecido en diferentes momentos de sus publicaciones en redes sociales.

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Para Kris R, cuyo nombre es Kristian Rangel Betancur, este nacimiento marca una nueva etapa, pues se convierte en padre por primera vez.

La pareja había anunciado que esperaba un bebé en junio de 2026, cuando compartió fotografías juntos y expresó la emoción que sentía por la llegada de su primer hijo en común. Desde entonces, distintos momentos del embarazo fueron compartidos con sus seguidores.

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En las semanas previas al nacimiento, Karina también habló sobre las dificultades que había experimentado durante la gestación y la incertidumbre que rodeaba algunos aspectos del parto. Incluso, en una publicación de octubre, se despidió de su barriga y reconoció que sentía nostalgia por el final de esa etapa, aunque estaba emocionada por conocer a su bebé.

Ahora, con Kairo en brazos, Karina García y Kris R comienzan una nueva etapa familiar. Su anuncio no solo confirmó el nacimiento, sino que también permitió conocer el nombre que habían reservado durante meses.

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