¿Ya nació el bebé de Karina García y Kris R.? Rumores sobre su llegada generan expectativa

La creadora de contenido Karina García volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores por los rumores sobre el nacimiento de su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante de música urbana Kris R. Una página de chismes de Instagram aseguró que la influencer ya dio a luz e incluso reveló el supuesto nombre del pequeño.

La información comenzó a circular el jueves 5 de noviembre, cuando una cuenta dedicada al entretenimiento afirmó que, según fuentes oficiales, la paisa ya tendría a su bebé en brazos. Además, señaló que el niño se llamaría Kairo, aunque ninguno de los dos artistas confirmó esta versión.

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Desde que la influencer anunció que se encontraba en la etapa final de su embarazo, sus seguidores permanecen pendientes de cualquier novedad sobre la llegada del pequeño. La expectativa también creció después de que revelara que el nombre de su tercer hijo comenzaría con la letra K.



¿Karina García ya dio a luz a su tercer hijo?

Los rumores sobre el nacimiento no son nuevos. En diferentes momentos, algunos usuarios difundieron versiones que aseguraban que el bebé ya había nacido, apoyados en imágenes creadas con inteligencia artificial y en la ausencia de la creadora de contenido en sus redes sociales.

Sin embargo, esta vez tampoco existe una confirmación de los artistas. Por el contrario, las historias más recientes de la influencer muestran que todavía continúa embarazada y mantiene contacto frecuente con sus seguidores.

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Durante la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, ella compartió varias historias de Instagram. En una apareció acostada y acompañó la imagen con el mensaje: "Buenos días, mis bebés, ¿cómo durmieron?". Después publicó contenido de su perrito y, en otra historia, se dejó ver usando una toalla y parches de colágeno debajo de los ojos.

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¿Qué dijo Karina García sobre la llegada de su bebé?

En medio de la expectativa, la creadora también compartió una interacción relacionada con los preparativos para el nacimiento. Algunos seguidores le preguntaron si ya estaba "haciendo nido", expresión que inicialmente le causó curiosidad y a la que respondió con humor: "¿Cómo así?, ¿ni que yo fuera pájaro?".

La influencer decidió buscar el significado de la frase y entendió que sus seguidores se referían a si ya tenía organizadas las cosas necesarias para recibir al pequeño, como la pañalera y los demás artículos. También publicó un video humorístico junto a su pareja, en el que le hizo varias preguntas.

En ocasiones anteriores, la influencer explicó que, cuando nazca su hijo, será ella misma quien comparta la noticia por medio de sus redes sociales. Por ese motivo, pidió a sus seguidores que no crean en los rumores ni en las especulaciones sobre este momento de su vida.

Capturas de Instagram de Karina García interactuando con sus seguidores, mientras en redes crecen los rumores sobre la llegada de su bebé junto a Kris R Fotocollage realizado por La Kalle; @karinagarciall

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¿Qué dijeron los seguidores sobre el supuesto nacimiento?

La posibilidad de que el pequeño ya estuviera en casa generó diferentes reacciones entre los internautas, quienes comentaron sobre el supuesto nombre Kairo y enviaron buenos deseos a la familia: "Esperamos sea un bebé sano y fuerte".

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Otros usuarios aprovecharon la conversación para cuestionar las críticas hacia la influencer: "Cuando Maluma le puso París a su hija todo el mundo aplaudió, entonces la rabia y la joda es con Karina. Cansones".

También hubo quienes pidieron respeto para la creadora de contenido: "Ya déjenla en paz. El posparto es muy duro". Por ahora, Karina no confirmó el nacimiento y, como explicó anteriormente, será ella quien anuncie la llegada de su hijo a través de sus redes sociales.

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