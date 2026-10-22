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Johanna Fadul comparte detalles sobre su embarazo: “Juanse es el de los antojos”

La actriz reveló por medio de sus redes sociales cómo vive su segundo trimestre de embarazo, los cambios físicos que enfrenta y reveló que su esposo es quien tiene los antojos.

Johanna Fadul y Juanse Quintero en la playa sosteniendo prendas de bebé tras revelar detalles de su embarazo
Johanna Fadul reveló cómo vive su segundo trimestre de embarazo y la curiosa razón por la que su esposo, Juanse Quintero, es quien padece los antojos
Foto: @johannafadul
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Johanna Fadul reveló detalles de su embarazo en un video publicado en sus redes sociales, donde contó cómo vive esta nueva etapa y cuáles son los síntomas que enfrenta. Además, sorprendió al confesar que su esposo, Juan Sebastián Quintero, conocido como Juanse, es quien tiene los antojos.

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A través del video, la artista describió los cambios físicos que experimenta durante el segundo trimestre de gestación. Entre las náuseas, la sensibilidad y el hambre, también bromeó sobre su esposo, a quien señaló como el verdadero protagonista de los antojos.

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¿Cuáles son los síntomas de embarazo que reveló Johanna Fadul?

La actriz explicó que las náuseas continúan presentes, aunque no le quitan las ganas de comer: "Yo les cuento que tengo ganas de vomitar, como rebotadilla, pero eso no me va a impedir desayunar", comentó al describir cómo comienza sus días.

También se refirió a la sensibilidad física que experimenta durante la gestación. Según contó, siente dolor y una mayor sensibilidad en los pezones, molestias que forman parte de los cambios que atraviesa mientras avanza su embarazo.

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Otro aspecto que llamó su atención fue la intensidad con la que percibe los sabores: "Los sabores son hipermegaintensos. Todo me sabe extremadamente delicioso", manifestó al explicar que la comida le resulta especialmente provocativa en este momento.

Las frutas también ocupan un lugar especial en su experiencia. Para describir lo que siente al comerlas, lanzó una expresión particular: "Eso es como un orgasmito gastronómico". Además, aseguró que puede sentir hambre y llenura al mismo tiempo.

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¿Johanna Fadul dijo que Juanse es el de los antojos?

Aunque los antojos suelen asociarse con las mujeres embarazadas, la actriz aclaró que, en su caso, quien experimenta esos deseos por la comida es su esposo. Con humor, resumió la situación con esta frase: "Juanse es el de los antojos".

La artista recordó los cambios emocionales que experimentó durante el primer trimestre: "Una bipolaridad que yo no les puedo explicar. Quiero, no quiero", expresó al hablar de esos momentos en los que sus ganas podían cambiar rápidamente y hasta el ruido le resultaba incómodo.

Ahora, su panorama es distinto en cuanto a energía. Según explicó, siente deseos de mantenerse activa y realizar diferentes actividades durante el día: "Tengo mucha energía. Todo el tiempo quiero hacer de todo", afirmó.

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¿Cómo avanza el embarazo de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

La actriz contó que durante una ecografía, que calificó como "muy importante", recibió noticias alentadoras y compartió su emoción por el avance de la gestación: "Ayer tuvimos una ecografía muy importante y todo está perfecto".

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Entre los cambios físicos que notó, mencionó algunas variaciones en la piel: "Me está saliendo un poquito más de celulitis en las piernas", comentó con naturalidad al hablar de las transformaciones que observa durante el embarazo.

Esta etapa tiene un significado especial para ambos, pues hace 12 años enfrentaron la pérdida de sus gemelas Antonela y Anabela. La pareja, que lleva cerca de 14 años junta, anunció que espera un bebé con fotografías desde la playa y una ecografía.

Video que puedes ver: Johanna Fadul y Juanse Quintero serán papás: así anunciaron la llegada de su “milagro”

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