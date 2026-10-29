Karina García revela qué complicación enfrenta antes del parto: “Hay un problemita”

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales tras realizar una publicación por medio de sus historias de Instagram; en ella aclara algunas dudas de sus seguidores sobre el nacimiento de su tercer hijo, Baby K, fruto de su relación con Kris R.

Por medio de una fotografía junto a su hijo Valentino, la influencer mostró su avanzado embarazo; esto permitió dar contexto sobre su estado actual, luego de que circularan varios rumores que apuntaban a la llegada del bebé.

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La publicación de Karina generó preocupación entre sus seguidores, pues algunos creían que el pequeño ya había nacido; Frente a estas interpretaciones, la creadora de contenido aclaró la situación y nuevamente señaló que compartirá información sobre el nacimiento de su hijo a través de sus redes sociales.



¿Por qué el parto de 'Baby K' aún no está definido por el médico?

El embarazo de Karina García entró en su recta final tras semanas de constantes especulaciones en internet. La empresaria detalló que este 28 de octubre el bebé por fin logró girarse, pues anteriormente permanecía sentado, posición que dificultaba el parto.

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Sin embargo, la paisa aclaró que la fecha de nacimiento de Baby K sigue siendo incierta debido a algunas complicaciones de salud que enfrenta. Además, explicó que su médico evalúa cuál sería la vía de nacimiento más adecuada para proteger el bienestar de la madre y el bebé: "Estamos cumpliendo semanas y quería contarles desde ayer que por fin BABY K está en posición para nacer; recuerden que estaba sentado", escribió.

Karina García y Kris R reaparecieron juntos tras rumores de separación Foto Instagram: krisrofficial

¿Cuál es la condición que presenta 'Baby K'?

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La principal complicación médica que impide concretar el parto natural radica en las dimensiones físicas del esperado bebé; La influencer reveló con que el niño registra un desarrollo considerable que sobrepasa los promedios habituales.

"Pero hay un problemita: no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande; como les conté anteriormente, es un MACROBEBÉ, no es charlando", expresó. Por esta razón, la opción de una intervención mediante cesárea sigue bajo análisis.

Asimismo, subrayó que la decisión médica dependerá de la evolución clínica en los siguientes días: "El doctor aún no sabe si hacerme cesárea. Les iré contando, y ya saben, no crean todo lo que ven por ahí; yo soy la única que les informará", concluyó.

¿Qué pasó entre Karina García y Kris R durante su embarazo?

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La espera de Baby K se encuentra rodeada de polémicas en redes sociales; semanas atrás, Karina García y el cantante Kris R enfrentaron especulaciones sobre una posible ruptura, luego de que algunos internautas cuestionaran la paternidad del bebé y señalaran a otro artista de reguetón. A esto se sumó que el músico archivó en Instagram varias fotografías junto a la influenciadora.

Sin embargo, el artista de trap desmintió un posible distanciamiento al volver a mostrar las publicaciones en su perfil oficial. Además, durante un reciente concierto en Bogotá, sorprendió al arrodillarse en el escenario para besar el vientre de Karina, mientras que en algunos de sus videos más recientes también apareció la influencer.

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