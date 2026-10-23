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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hijo de Karina García sorprende por inesperado comentario a su mamá: "Ella miente"

Hijo de Karina García sorprende por inesperado comentario a su mamá: "Ella miente"

Por medio de redes sociales, la creadora de contenido compartió un video junto a su hijo menor, quien habló sin filtros sobre su apariencia y sorprendió a los internautas con sus palabras.

Karina García posando para sus redes sociales tras la revelación de un video donde su hijo habla sin filtros sobre ella
La influenciadora Karina García se volvió viral luego de compartir un divertido momento junto a su hijo menor, quien opinó sin filtros sobre su apariencia
Foto: @karinagarciaoficiall
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video junto a su hijo menor, Valentino, quien sorprendió con un comentario espontáneo sobre la apariencia de la creadora de contenido y generó curiosidad entre sus seguidores.

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Mientras la influencer saludaba a su comunidad, Valentino se fijó en los cambios de su imagen y señaló el uso de filtros en sus publicaciones de Instagram, protagonizando un diálogo que llamó la atención de los internautas.

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Durante la grabación, el pequeño observó la pantalla del teléfono y exclamó de forma directa: "Oigan, vean. Eso es blanco. Ve, vea, mi mamá miente. Está usando un filtro". Ante la frase, Karina reaccionó entre risas diciendo: "Hijo, respete que yo soy así", buscando defenderse.

Valentino continuó con sus observaciones ante la cámara y añadió: "Ella no es natural. Ella es medio negrita. Y vela ahora está blanca". Sus palabras desataron la risa de la influencer, quien no pudo ocultar su asombro por la honestidad del niño.

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Frente a los comentarios de su hijo, la influencer justificó el uso del retoque digital expresando: "Bueno, sí, la verdad es que necesito filtrico porque estoy muy destruidita hoy". Luego, al escucharlo decir que sin maquillaje no usa filtro, concluyó: "Yo qué voy a hacer con Valentino".

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Este divertido momento se suma a la atención que recibe constantemente la influenciadora, pues sus seguidores suelen reaccionar a cada actualización familiar y convierten las experiencias que comparte junto a sus hijos en temas de conversación en redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Valentino y cómo va el embarazo de Karina García?

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El diálogo con su hijo ocurrió días después de una situación médica que preocupó a sus seguidores, pues Valentino debió ser trasladado a urgencias tras presentar un quebranto de salud, lo que llevó a Karina a acompañarlo durante una larga noche de hospitalización.

Para tranquilizar a los internautas, el cantante Smayv, padre del menor, explicó que la atención médica se debió a un bajón de azúcar y confirmó que el pequeño ya se encontraba estable y en recuperación.

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Además, recomendó reducir en un 80 % el consumo de dulces y recordó la importancia de mantener una supervisión constante en casa, aclarando que sus declaraciones se dieron en un ambiente de cordialidad familiar.

Por otra parte, la empresaria atraviesa la etapa final de su embarazo y espera la llegada de su tercer hijo junto al cantante Kris R, mientras continúa compartiendo detalles de esta experiencia con sus seguidores en redes sociales, donde confirmó que su gestación se encuentra en un 99 % de desarrollo.

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