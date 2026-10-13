La Toxi Costeña rompe el silencio tras la polémica de Karina García: "Nadie me creía"

Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, habló sobre Karina García durante una entrevista en El Klub de La Kalle. La cantante respondió preguntas sobre su antigua compañera de trabajo y las controversias que rodean a la empresaria y al artista Kris R.

Durante la conversación, recordó las opiniones que expresó cuando compartió en un reality con Karina y explicó por qué no piensa volver a pronunciarse sobre su vida personal. Además, aprovechó el espacio para mencionar el lanzamiento de su canción Voy a beber.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre Karina García?

Al recordar su relación con la influenciadora, Cindy aseguró que sus opiniones surgieron cuando ambas compartían espacios de trabajo: “Yo de la señora opiné lo que tenía que opinar en su momento, cuando era mi compañera de trabajo”, afirmó.



La cantante también habló de la actitud que mantuvo durante su participación en el reality, una etapa marcada por discusiones y enfrentamientos entre sus integrantes: “Yo fui una de las que salió loca, que yo quería pelear contra Raimundo y todo el mundo”, reconoció al recordar aquella experiencia.

La cantante explicó que las polémicas también hacían parte de la dinámica del programa y ayudaban a mantener la atención del público: “Uno, para mantenerse y para seguir con la polémica y la cosa, le daba”, comentó durante la entrevista.

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Además, la intérprete sostuvo que, en su momento, varias de las cosas que dijo sobre Karina no encontraron respaldo entre quienes seguían el programa: “Yo dije muchas cosas de ella en su momento y nadie me creía; todo el mundo decía: ‘No es así’”, expresó.

¿Por qué La Toxi Costeña ya no quiere opinar sobre Karina García?

Al preguntarle por la reciente polémica que involucra a Karina García y Kris R, La Toxi Costeña tomó distancia del tema. La cantante dejó claro que no tiene intención de opinar sobre la vida personal de la empresaria ni de involucrarse en asuntos que no le corresponden.

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“En estos momentos, yo no opino nada de ella porque, primero, no es mi problema”, manifestó durante la entrevista. Con esta respuesta, la artista dejó claro que no busca retomar las diferencias del pasado ni alimentar nuevas discusiones alrededor de la vida de la influencer.

La Toxi Costeña fue contundente al explicar por qué no quiere seguir hablando de ella: “A mí ella no me importa”, afirmó durante la entrevista, dejando clara su postura frente a las preguntas sobre la empresaria y las polémicas que la rodean.

En lugar de continuar con el tema, la cantante aprovechó la conversación en El Klub de La Kalle para promocionar su música e invitar a sus seguidores a escuchar su nuevo sencillo. “Lo que sí me importa es el estreno de ‘Voy a beber’, así que vayan a reproducirlo”, expresó.

Entrevista completa aquí: