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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Alerta por nueva estafa en WhatsApp; así pueden quedarse con tu cuenta

Alerta por nueva estafa en WhatsApp; así pueden quedarse con tu cuenta

El crecimiento de la tecnología también ha llevado a los ciberdelincuentes a desarrollar nuevas estrategias para robar información personal y acceder a cuentas de los usuarios.

Mujer mirando con expresión de preocupación la pantalla de su teléfono celular en una habitación oscura
Los ciberdelincuentes emplean nuevas modalidades de engaño para suplantar identidades y apoderarse de las cuentas de WhatsApp
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Las autoridades cibernéticas identificaron una modalidad de fraude digital que afecta a usuarios de aplicaciones de mensajería y plataformas de compraventa de artículos de segunda mano, esto especialmente con WhatsApp.

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Este método combina el uso de portales populares de compraventa con técnicas de ingeniería social a través de WhatsApp. El objetivo de los delincuentes es tomar el control de las cuentas de sus víctimas para suplantar su identidad y solicitar dinero a familiares.

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El primer contacto de los estafadores

Todo comienza en plataformas digitales dedicadas a la compra y venta de artículos de segunda mano, como Wallapop, Vinted o Milanuncios. Allí, un supuesto comprador muestra un interés inmediato por el producto que ofrece la víctima.

Para ganarse la confianza del vendedor, el estafador suele aceptar el precio publicado sin intentar negociar o pedir descuentos. Después, propone trasladar la conversación fuera de la plataforma y continuar la negociación a través de WhatsApp.

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Si el vendedor acepta continuar la conversación por WhatsApp, debe compartir su número de teléfono. Los delincuentes utilizan este dato para intentar registrar la cuenta de la víctima en otro dispositivo.

Durante este proceso, WhatsApp envía un código de verificación por mensaje de texto (SMS) al número del propietario legítimo. En ese momento, el ciberdelincuente utiliza diferentes excusas para convencerlo de que comparta los dígitos recibidos.

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Este es uno de los puntos clave de la estafa, si la víctima entrega el código, el atacante puede completar el registro de la cuenta en otro dispositivo y tomar el control de ella.

Suplantación de identidad y solicitudes de dinero

Una vez que consigue acceder a la cuenta, el estafador puede hacerse pasar por su propietario y contactar a familiares, amigos y otros números guardados en la agenda.

A través de mensajes, aprovecha la confianza de estas personas para pedir transferencias o préstamos de dinero con supuestos motivos urgentes. De esta manera, la estafa puede extenderse a otros usuarios que desconocen que están hablando con un delincuente.

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Puedes leer: ¿Cansado de los mensajes? El truco que no conocías para 'desaparecer' de WhatsApp

Después de cometer el fraude, los responsables pueden eliminar los perfiles utilizados en las plataformas de compraventa y dejar de utilizar los números telefónicos empleados para contactar a las víctimas.

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Recomendaciones para no caer en estafas de WhatsApp

Ante esta situación, La Guardia Civil de España mantiene investigaciones relacionadas con esta modalidad de fraude. Ante este tipo de engaños, los especialistas en seguridad digital recomiendan tomar algunas precauciones:

  • No compartir códigos de verificación: nunca se deben entregar a otras personas los códigos que llegan por SMS para acceder a WhatsApp.
  • Mantener la conversación en la plataforma: es preferible utilizar los canales oficiales de compraventa y desconfiar de quienes insisten ir a la aplicación de mensajería.
  • Activar la verificación en dos pasos: esta función añade una capa adicional de protección a la cuenta de WhatsApp.
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