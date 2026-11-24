En la mañana del martes 24 de noviembre de 2026, se vive una compleja situación debido a un asalto a mano armada registrado en el almacén Éxito del sector de La Castellana.

Cerca de las 8:00 a.m., individuos armados y encapuchados ingresaron violentamente a las instalaciones del establecimiento comercial, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Situación que tomó por sorpresa a clientes y trabajadores del establecimiento comercial.

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Testigos en las zonas alrededores del supermercado reportaron la rápida movilización de transeúntes que intentaban ponerse a salvo. Esto, mientras comenzaban a llegar las autoridades competentes al lugar de los hechos.



Liberación de algunos rehenes en el Éxito de Cartagena

La Policía Nacional y unidades de las Fuerzas Militares acudieron al lugar para acordonar la zona y coordinar las maniobras de seguridad. Esto, mientras las autoridades procedieron a cerrar el perímetro cercano.

Tras casi tres horas de tensión, se confirmó la liberación de un primer grupo de personas que permanecía en poder de los asaltantes. Los ciudadanos liberados pudieron abandonar progresivamente la infraestructura comercial bajo la custodia de los uniformados.

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Entre las personas evacuadas en los primeros instantes se identificó a poblaciones vulnerables, como mujeres mayores y niños. Grabaciones captadas en el sector mostraron a los ciudadanos dirigiéndose hacia un área segura en el exterior.

Una de las liberaciones que más llamó la atención fue la de una mujer mayor, quien según Blu Radio fue guiada por los uniformados en la zona de ingreso, esto debido a la condición de salud que se encontraba atravesando.

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#ATENCIÓN | Liberan a los rehenes del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras casi tres horas retenidos. https://t.co/8yZKYV9lqA — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2026

¿Hay más rehenes en el Éxito de Cartagena?

Blu Radio comentó que por medio de una comunicación entregada a las autoridades, el grupo armado afirmó que mantiene retenidas a 170 personas y exige una alta suma de dinero a cambio de su liberación. Esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

De igual forma, mencionan en su comunicado que también aseguran que vigilan el exterior las 24 horas a través de las cámaras de seguridad.

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Entre sus exigencias está la entrega de dos camionetas con vidrios polarizados, que deberán ubicarse en el carril de Transcaribe en dirección a Barranquilla.

Crisis de orden público en Cartagena hoy 24 de noviembre: hombres armados se toman almacén Éxito Foto: Tomada de redes sociales

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Según el comunicado, pretenden salir en la noche, cuando disminuya el tráfico, llevándose el dinero y a cuatro de los retenidos. El grupo sostiene que, si se cumplen todas sus condiciones, nadie resultará herido.

Por otro lado, De la Espriella señaló que los delincuentes, al verse sorprendidos por las autoridades y sin posibilidad de escapar, decidieron refugiarse en uno de los locales y retener a 30 personas.

Asimismo, aseguró que todas las fuerzas de seguridad se encuentran atentas al desarrollo del operativo y expresó su confianza en que la situación terminará favorablemente para quienes permanecen secuestrados.

A pesar del rescate exitoso de varios retenidos, los organismos de seguridad precisaron que la emergencia no se daba por concluida de forma definitiva. De acuerdo con los reportes oficiales, existía la advertencia de que más ciudadanos continuaban retenidos al interior del inmueble.

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Por este motivo, escuadrones especializados mantuvieron maniobras tácticas activas para ingresar a las áreas no aseguradas del edificio y neutralizar la amenaza. La Policía y las autoridades locales continúan con el seguimiento constante de las operaciones para tomar el control absoluto de la situación y esclarecer los hechos.