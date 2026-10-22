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VIDEO: Giovanny Ayala se lanza al contenido para adultos; así es su primer video

El cantante de música popular anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su primer video para adultos y generó numerosas reacciones.

Retrato del cantante de música popular Giovanny Ayala luciendo un sombrero negro
El cantante de música popular Giovanny Ayala generó sorpresa en redes sociales al anunciar su debut en el contenido para adultos.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Giovanny Ayala, reconocido cantante de música popular, volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un video en el que anunció que incursionaría en la creación de contenido para adultos. Incluso, el artista reveló cuándo realizaría su primera publicación, lo que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

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A través de sus redes sociales, el cantante compartió un video grabado en su habitación, en el que aparece usando una bata y hablando con un tono reflexivo. Allí, aseguró que había tomado la decisión de incursionar en este tipo de contenido después de pensarlo durante mucho tiempo.

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En la descripción de la publicación, el artista escribió: “Las apariencias engañan, por eso hay que verlo hasta el final”, una frase con la que invitó a sus seguidores a ver el video completo.

¿Cómo será el primer video de Giovanny Ayala para adultos?

Durante la grabación, Giovanny Ayala afirmó que los problemas económicos lo habían llevado a tomar la decisión de incursionar en este tipo de contenido.

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“Por problemas económicos, yo estoy haciendo y es una decisión muy difícil. Mañana muy temprano será mi primer video para adultos”, expresó inicialmente.

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Sin embargo, el tono de la publicación cambió cuando el cantante explicó de qué trataría realmente el supuesto contenido. En medio de la broma, aclaró que hablaría sobre temas de salud como el colesterol y la diabetes, entre otros asuntos de interés para las personas mayores de 40 años.

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“Estaremos hablando del colesterol, la diabetes y de muchas cosas que van a servir para los mayores de 40 años. Estén muy pendientes”, comentó el artista, dejando en evidencia el tono humorístico de su anuncio.

De esta manera, Giovanny Ayala sorprendió a sus seguidores con una broma que aprovechó la expectativa generada por su supuesto ingreso al contenido para adultos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Giovanny Ayala?

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La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores del cantante, muchos de los cuales se tomaron con humor el anuncio y respondieron con emoticones de risas. Otros reconocieron que se habían sorprendido inicialmente al escuchar sus declaraciones.

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Entre los comentarios que recibió la publicación se encontraban mensajes como: “Gracias, de verdad necesitábamos algo así”, así como otras respuestas en las que sus seguidores continuaron la broma sobre los temas de salud que abordaría el artista.

Cabe recordar que Giovanny Ayala suele compartir contenido en sus redes sociales, donde publica videos de su vida cotidiana, anécdotas y otras situaciones con las que busca mantener una conexión cercana con su comunidad digital.

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