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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Colapso nervioso que alejó a María Fernanda Yepes de la Tv tras interpretar Rosario Tijeras

Colapso nervioso que alejó a María Fernanda Yepes de la Tv tras interpretar Rosario Tijeras

La actriz antioqueña detalla el severo impacto físico y emocional que sufrió tras encarnar a su personaje más icónico y cuestiona la presión de la narcocultura sobre los retoques estéticos.

Cirugías de María Fernanda Yepes: Arrepentimiento por la narcocultura, fibrosis y su explantación
Cirugías de María Fernanda Yepes: Arrepentimiento por la narcocultura, fibrosis y su explantación
Foto: Redes de María Fernanda Yepes y captura de telenovela Rosario Tijeras
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

La actriz colombiana María Fernanda Yepes reveló de manera abierta el alto costo emocional y físico que pagó por su carrera artística, señalando que la exigencia de interpretar a su personaje más emblemático, Rosario Tijeras en 2010, terminó por colapsar su sistema nervioso.

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Según explicó la artista para el poscat 'Me Vale', el oficio de la actuación somete al organismo a una dinámica compleja, pues las células y el sistema nervioso no logran diferenciar la ficción de la realidad ante escenas de violencia, disparos o agresiones.

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Tras culminar las grabaciones de la producción en el barrio Manrique de Medellín, Yepes sufrió episodios de alopecia (caída severa de cabello) producto del estrés acumulado.

Pese a que en su juventud ya había absorbido la convulsa realidad de la capital antioqueña durante la época de Pablo Escobar, encarnar de forma tan profunda a Rosario la dejó desbaratada emocionalmente.

"Yo después de Rosario sí debo decir que mi sistema nervioso quedó colapsado, colapsado de verdad. O sea, a mí me dio una alopecia, se me caía el pelo del estrés que tenía", comentó.

Esta situación la llevó a solicitar una primera pausa de seis meses a su representante y a iniciar un paulatino distanciamiento de las pantallas.

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Años después, en 2018, al finalizar la serie María Magdalena, la actriz experimentó un cuadro agudo de burnout (agotamiento extremo). Su cuerpo y mente no pudieron continuar con el ritmo ininterrumpido de trabajo que llevaba desde los 15 años.

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Esto la impulsó a alejarse de la "rueda de hámster" del espectáculo para radicar su residencia en el campo, alternando su vida entre las afueras de Medellín y un proyecto en la Sierra Nevada de Santa Marta junto a su esposo Nicolás.

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Arrepentimiento de María Fernanda Yepes sobre los retoques estéticos: "La narcocultura"

En su testimonio, María Fernanda abordó sin tapujos las decisiones que tomó a los 20 años sobre su cuerpo, impulsada por las presiones de belleza de la época.

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La intérprete afirmó que la proliferación de cirugías en el país obedece directamente a la influencia y herencia de la narcocultura en la sociedad.

Bajo ese estándar, decidió someterse al aumento de senos con prótesis de silicona y a una liposupción en las piernas que realmente no necesitaba.

La actriz admitió que no escuchó las advertencias de su hermana, quien le rogó que no se interviniera. Como consecuencia de la liposupción, sufrió la destrucción de la fascia de sus extremidades inferiores, lo que le causó una fibrosis permanente.

Respecto a los implantes mamarios, confirmó que tomó la decisión de retirárselos mediante una explantación, paso que calificó como la mejor determinación de su vida.

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Yepes explicó que durante años padeció síntomas vinculados al síndrome de Asia, tales como un cansancio crónico inexplícito que no arrojaba anomalías en los exámenes médicos, además de la interrupción en el crecimiento de su cabello.

Al día siguiente de quitarse la silicona, recuperó la energía en su cuerpo y su cabello volvió a crecer normalmente. Por esta razón, promueve que las mujeres reconsideren estas intervenciones no solo por estética, sino prioritariamente por salud.

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"¿La primera dama que no fue?": María Fernanda Yepes aclara verdad sobre Iván Duque

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones sirvió para desmentir las especulaciones mediáticas que la señalaban como expareja o presunta "primera dama" junto al expresidente de Colombia, Iván Duque.

La actriz relató que conoció a Duque a los 15 años en Bogotá, momento en que su familia debió mudarse huyendo de la violencia de Medellín.

Yepes recordó que al asistir a discotecas juveniles en el centro comercial Santa Bárbara sufría el rechazo de otros estudiantes por no pertenecer a colegios de élite.

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En ese contexto, Iván Duque fue el único joven que se acercó a hablarle de forma cercana y sin prejuicios por ser paisa. Desde ese momento establecieron una amistad sólida en la que compartían extensas charlas sobre historia, política y filosofía.

Aunque reconoció que para Duque ella representó su "amor platónico" durante la adolescencia, aclaró de forma enfática que nunca existió entre ambos un noviazgo formal ni un vínculo sentimental de pareja.

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La controversia se revivió en 2018 cuando los medios la bombardearon con preguntas a raíz de una entrevista en la que el exmandatario recordó públicamente su afecto de juventud.

La artista destacó que desde los 15 años él le aseguraba que llegaría a la Presidencia de Colombia, un objetivo que vio concretarse años después sin que mantuvieran contacto directo.

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