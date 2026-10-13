"Yo cambié mucho": La Toxi Costeña revela lista completa de cirugías estéticas que se hizo

La cantante e influenciadora La Toxi Costeña habló abiertamente sobre los cambios en su apariencia física durante una entrevista concedida al programa El Klub de La Kalle.

Sin rodeos ni reservas, la creadora de contenido abordó los comentarios que circulan en las plataformas digitales en torno a su figura y enumeró detalladamente las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido a lo largo de los años.

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Frente a los rumores que sugieren que las intervenciones estéticas pueden convertirse en una obsesión compulsiva, la artista aclaró su postura personal y fue enfática al afirmar:



"Yo cambié mucho". No obstante, defendió cada uno de los procedimientos realizados sosteniendo que todos respondieron a necesidades específicas y no a un impulso desmedido de transformar su cuerpo.



¿Qué cirugías estéticas se ha hecho La Toxi Costeña?

En la conversación en El Klub de La Kalle, La Toxi Costeña decidió hacer un recuento preciso de los procedimientos que se ha realizado.

La artista explicó que los embarazos dejaron secuelas en su cuerpo, lo que la llevó a ingresar al quirófano para practicarse una abdominoplastia.

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A esta intervención le sumó una liposucción, un retoque en los senos, una rinoplastia y una cirugía en la papada.

Al referirse a la rinoplastia, la creadora de contenido señaló de forma tajante que existen cambios físicos que no se consiguen con ejercicio en el gimnasio, destacando que era un procedimiento que realmente necesitaba para sentirse a gusto con su imagen.

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Asimismo, reveló que estos procedimientos han sido realizados por su cirujana de confianza y amiga, la doctora Clara Oñate, mediante acuerdos de intercambio comercial y colaboración profesional.

Pese a admitir la cantidad de intervenciones que se ha realizado, La Toxi Costeña marcó una clara diferencia entre su experiencia y la de otras figuras públicas o mujeres que se someten a múltiples liposucciones.

La artista aseguró que no ha abusado de las intervenciones ni planea continuar haciéndose retoques de manera compulsiva, mencionando por ejemplo que se siente satisfecha con el volumen de sus labios y no tiene intención de aumentarlos.

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¿Por qué La Toxi Costeña asegura que "cambió mucho" pero sin abusar de los procedimientos?

Para La Toxi Costeña, el objetivo principal de las cirugías fue mejorar aspectos específicos de su apariencia que no la hacían sentir del todo bien.

La cantante enfatizó que, aunque reconoce que su imagen previa era distinta, no se considera una persona adicta a las cirugías estéticas ni busca deformar su rostro o figura.

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En cuanto a la posibilidad de que su hija decida someterse a cirugías en el futuro, la artista explicó cómo abordaría la situación desde su rol de madre.

La Toxi Costeña afirmó que no otorgaría permiso para intervenciones quirúrgicas a los 15 años, pero que si al cumplir los 18 años su hija manifiesta que algún detalle físico afecta su autoestima, no dudaría en apoyarla para realizarse un procedimiento con un cirujano calificado.

Del mismo modo, destacó que constantemente le inculca a su hija el amor propio, recordándole su belleza exterior e interior y sus valores como ser humano.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre las críticas malintencionadas sobre su aspecto físico en redes sociales, la influenciadora dejó claro que las opiniones ajenas no afectan su autoestima.

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La artista manifestó que se siente completamente segura de sí misma, definiéndose con humor y confianza como "una morena exótica" y haciendo caso omiso a los comentarios despectivos que lee en plataformas digitales.

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Mira la entrevista completa aquí: