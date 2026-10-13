La Toxi Costeña confiesa el único gran arrepentimiento que tiene sobre su vida pública

La exposición en las plataformas digitales tiene un costo elevado para las figuras públicas, y La Toxi Costeña lo dejó en evidencia durante su reciente visita al programa El Klub de La Kalle.

La creadora de contenido reflexionó sobre el impacto que produce la visibilidad en redes sociales y reveló cuál es el aspecto que más le afecta de la interacción cotidiana con los usuarios.

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Aunque la artista aseguró que suele manejar un perfil sin filtros y que los insultos dirigidos hacia su persona le resultan indiferentes, admitió que la situación cambia radicalmente cuando las agresiones se trasladan hacia su núcleo familiar.

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¿Por qué La Toxi Costeña se arrepiente de haber mostrado a sus hijos en redes sociales?

Durante la entrevista en El Klub de La Kalle, La Toxi Costeña fue contundente al ser indagada sobre si existe algo en su trayectoria de lo que se arrepienta.

La cantante afirmó que, si tuviera la oportunidad de cambiar un hecho en su vida pública, sería el haber permitido que el público conociera a sus hijos.

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La artista explicó que la participación en un programa tipo reality hizo inevitable que su vida familiar quedara expuesta ante la audiencia. A partir de ese momento, los ataques en redes sociales comenzaron a dirigirse hacia los menores de edad de formas despectivas e hirientes.

Según relató la influenciadora, diversos usuarios han realizado comentarios agresivos sobre la apariencia física y la sexualidad de su hijo, e incluso ha recibido graves amenazas de muerte dirigidas hacia ella y sus hijos.

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La Toxi Costeña enfatizó que puede tolerar cualquier tipo de descalificación personal, pero que los comentarios dirigidos a sus hijos le generan una profunda indignación y malestar.

Esta situación la ha llevado a desear no haber compartido aspectos de su entorno familiar en plataformas digitales.

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¿Cómo maneja La Toxi Costeña la exposición de sus hijos en TikTok y la red social de su familia?

Frente al acoso digital, La Toxi Costeña ha tenido que adaptar la gestión de la privacidad de sus hijos respetando las posturas individuales de cada uno de ellos.

En el caso de su hijo adolescente, la cantante relató que el joven observó la dinámica de las redes sociales y las transmisiones en vivo durante la emisión del reality.

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Tras comprender el funcionamiento de la exposición pública, él le manifestó expresamente su incomodidad: "Esto a mí no me gusta".

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Desde ese momento, el adolescente decidió no aparecer en fotos ni videos promocionales en las cuentas de su madre, una elección que la influenciadora respeta de manera rigurosa.

Por el contrario, la situación con su hija de 11 años es diferente. La artista explicó que a la niña le apasiona el modelaje, el baile y la creación de contenidos en TikTok.

Debido a que La Toxi Costeña reside en Bogotá mientras sus hijos habitan en la Costa, la artista aprovecha sus viajes mensuales para compartir tiempo con la menor realizando las actividades que a ella le divierten.

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La creadora de contenido aclaró que permite estas publicaciones porque la niña conserva intacta su inocencia y la respuesta de la comunidad digital hacia ella ha sido respetuosa hasta la fecha.

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Finalmente, La Toxi Costeña reafirmó que su verdadero motivo de orgullo no radica en bienes materiales ni en estatus, sino en la crianza de sus hijos como personas nobles, respetuosas e inteligentes, manteniendo su rol de madre por encima de las opiniones de terceros.

Mira la entrevista completa aquí: