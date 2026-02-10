La propuesta más atrevida que ha recibido La Toxi Costeña desde que ganó fama

En un segmento de la entrevista en El Klub de La Kalle, La Toxi Costeña sorprendió al hablar con total franqueza sobre las propuestas y acercamientos que ha recibido desde que su nombre comenzó a sonar con fuerza en la industria musical.

La artista diferenció claramente entre el tipo de mensajes que le llegan de hombres y mujeres, explicó cómo ha manejado estas situaciones desde su propia autonomía.

Toxi Costeña cuenta la oferta más atrevida que le han hecho en su carrera

Según contó, las mujeres suelen ser más directas al expresar interés. “Son más atrevidas las mujeres, porque a mí me enamoran… tengo más enamoradas lesby”, afirmó entre risas, señalando que ese tipo de acercamientos suelen ser más frontales.



En contraste, aseguró que los hombres suelen mostrarse más cautelosos. “Los hombres me llegan como muy trabajoso, como por las orillitas así”, explicó.



Uno de los episodios que más llamó la atención fue el relacionado con una ayuda económica que recibió durante un proceso médico. La Toxi relató que, tras someterse a una cirugía, aceptó el apoyo financiero de una persona que se ofreció a cubrir los gastos del postoperatorio, pese a que no existía una relación personal cercana.

“Cuando me operé sí le recibí a alguien todo lo del postoperatorio… ni siquiera nos hemos visto personalmente”, explicó. Según detalló, la conversación fue clara desde el inicio y se establecieron límites. “Él me preguntó qué quería y yo le dije: ahorita lo que necesito es el postoperatorio, pero sin ningún compromiso. Si me los das es porque quieres”, relató.

La cantante aseguró que la ayuda fue entregada sin condiciones y que, con el tiempo, la relación se mantuvo en un plano cordial. “Él me lo regaló y somos panas”, afirmó, dejando claro que no hubo ningún tipo de obligación emocional o personal detrás del gesto.

Además, La Toxi Costeña reveló que este tipo de apoyos también se han reflejado en su carrera musical. Según explicó, algunas personas han decidido respaldar su proyecto artístico financiando productos de alto costo.

“Me han financiado, por ejemplo, un video. Un video musical es costoso”, comentó, resaltando que este tipo de inversiones han sido claves para avanzar en su carrera.

La artista enfatizó que cada decisión fue tomada bajo sus propios términos y que no siente vergüenza al hablar de estos apoyos, pues los considera acuerdos claros y consensuados.

Para La Toxi, hablar abiertamente de estas experiencias también hace parte de romper tabúes dentro de la industria musical, donde según ella muchas situaciones se viven, pero pocas se cuentan públicamente.

