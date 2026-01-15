Publicidad

La Toxi Costeña cambia de rumbo y opta por ritmos afro; un giro radical

La Toxi Costeña cambia de rumbo y opta por ritmos afro; un giro radical

La artista irrumpe en la escena con 'La Reina de la Rancha', una producción que abandona los convencionalismos para abrazar la potencia de la percusión africana.

Foto: Redes de La Toxi Costeña
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

En un movimiento audaz que redefine su trayectoria, La Toxi Costeña ha decidido dar un golpe de autoridad en la industria musical colombiana con el lanzamiento de su primer álbum de estudio: 'La Reina de la Rancha'.

Esta producción no es solo una colección de canciones, sino el manifiesto de una artista que, en enero de 2026, ha decidido abrazar sus raíces más profundas, fusionando la fuerza de los ritmos afro con la efervescencia del Caribe.

Puedes leer: La canción navideña que todos cantan sin saber que podría ser un amarre

Este cambio de rumbo representa una metamorfosis artística, posicionándola como una de las voces más auténticas y potentes de la región.

El nuevo álbum de La Toxi Costeña se aleja de las fórmulas predecibles para adentrarse en un terreno donde la percusión y la identidad cultural son los protagonistas.

Compuesto por seis temas inéditos, esta obra es una declaración absoluta de independencia creativa y visión artística, donde la propia cantante asume la autoría de sus letras.

La propuesta sonora es una mezcla vibrante de percusión afro, beats urbanos y sonidos tropicales, diseñada para conectar con las nuevas generaciones que buscan música sin etiquetas.

La estructura de 'La Reina de la Rancha' permite explorar diversas facetas de la artista, desde el empoderamiento femenino hasta la celebración de la cultura popular costeña.

El tracklist oficial incluye temas que prometen convertirse en himnos de las pistas de baile:

  1. Ranchan Chan
  2. Que Me Toquen To’
  3. Péguese Péguese
  4. Felina
  5. Soy Cóleta
  6. Perreo Intenso.

Puedes leer: Cantabas 'La Mini' de Ryan Castro sin conocer su verdadero significado; polémica frase

Cada una de estas pistas está impregnada de un sonido que invita no solo al baile, sino a la expresión libre del cuerpo, rompiendo barreras y censuras tradicionales.

Según la propia artista, este álbum es un reflejo de su historia y su sabor, una forma de expresarse sin miedos para que el público se sienta orgulloso de su identidad.

Más allá del ritmo, lo que realmente distingue a este trabajo es su carga ideológica y cultural. La Toxi Costeña ha logrado consolidar un proyecto que apuesta por la sensualidad consciente y el orgullo de las raíces caribeñas.

Al integrar de manera tan orgánica los ritmos afro, la artista rinde homenaje a la herencia cultural que corre por las venas de la costa colombiana, llevando la música urbana a un nuevo nivel de profundidad,.

Mira también: Rafael Muñoz exmanager y gran amigo de Yeison Jiménez reveló que el artista iba a comprar otro avión

