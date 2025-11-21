Letra completa de 'La Perla' canción de Rosalía; himno contra el 'terrorista emocional'

Rosalía, cantautora, actriz, productora y empresaria española, regresó a la escena musical con Lux, un álbum que explora territorios sonoros diversos caracterizados por ser una fusión de rumba con influencias de la música regional mexicana (incluyendo la colaboración de Yahritza y su Esencia), pero que en el plano lírico contiene una de sus piezas más directas y liberadoras.
Se trata de la canción "La Perla" que a simple vista, el título evoca algo valioso y puro; sin embargo, el título utiliza sarcasmo, ya que "ser una perla" en el habla popular española significa ser una persona desleal o problemática. Líricamente, el tema es un retrato directo y crudo del narcisismo y la toxicidad en una relación.
La letra describe a alguien egocéntrico que es un "terrorista emocional", señalando su falta de empatía, su deshonestidad constante y el desgaste que provoca en su pareja. Rosalía enfatiza en que escribió la canción como un acto de sanación personal y confrontación ante el desengaño.
Aunque la cantante mencionó que la inspiración inicial vino de un personaje histórico, la honestidad de los versos sobre traición, deslealtad y el cinismo de quien "no sabe lo que es cotizar" resuena con miles de personas que buscan sanar heridas de relaciones tóxicas.
Letra completa de la canción 'La Perla' de Rosalía
Hola, ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón
Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabr*n
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuidao
El rey de la 13 14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra
Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede vive en casa ajena
Red flag andante, tremendo desastre
Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger
Nunca le prestes na', no lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad y la fidelidad
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuidao
La perla, video oficial de la canción de Rosalía
