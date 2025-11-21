Letra completa de 'La Perla' canción de Rosalía; himno contra el 'terrorista emocional'

Rosalía, cantautora, actriz, productora y empresaria española, regresó a la escena musical con Lux, un álbum que explora territorios sonoros diversos caracterizados por ser una fusión de rumba con influencias de la música regional mexicana (incluyendo la colaboración de Yahritza y su Esencia), pero que en el plano lírico contiene una de sus piezas más directas y liberadoras.

Se trata de la canción "La Perla" que a simple vista, el título evoca algo valioso y puro; sin embargo, el título utiliza sarcasmo, ya que "ser una perla" en el habla popular española significa ser una persona desleal o problemática. Líricamente, el tema es un retrato directo y crudo del narcisismo y la toxicidad en una relación.

La letra describe a alguien egocéntrico que es un "terrorista emocional", señalando su falta de empatía, su deshonestidad constante y el desgaste que provoca en su pareja. Rosalía enfatiza en que escribió la canción como un acto de sanación personal y confrontación ante el desengaño.



Aunque la cantante mencionó que la inspiración inicial vino de un personaje histórico, la honestidad de los versos sobre traición, deslealtad y el cinismo de quien "no sabe lo que es cotizar" resuena con miles de personas que buscan sanar heridas de relaciones tóxicas.

Letra completa de la canción 'La Perla' de Rosalía

Hola, ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador, estrella de la sinrazón

Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabr*n

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao

El rey de la 13 14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra

Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede vive en casa ajena

Red flag andante, tremendo desastre

Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger

Nunca le prestes na', no lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad y la fidelidad

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao



La perla, video oficial de la canción de Rosalía