Toxi Costeña abré su corazón sobre el momento más humillante de su embarazo: "No me dejes"

Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, enfrentó uno de los momentos más amargos de su vida personal. Durante su etapa de gestación y posparto, cuando su bebé tenía apenas cuarenta días de nacida, la artista debió afrontar un entorno doloroso marcado por la deslealtad: “Cuando ya nos dejamos definitivamente, estaba lactando, 40 días de nacida tenía mi hija”.

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, la influenciadora habló sobre el comportamiento de su exesposo y aseguró que él solía irse de fiesta y dejarla sola al cuidado de su pequeña hija, precisamente cuando atravesaba una de las etapas más vulnerables de su vida: “Que me dejara sola con la bebé y se fuera a tomar y a estar con otras mujeres”.

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Uno de los detalles más duros de su relato fue la actitud de su expareja cuando regresaba a casa. Cindy recordó que él volvía, según sus palabras, “oliendo a otra mujer” y reaccionaba con furia cada vez que ella intentaba confrontarlo para pedirle explicaciones.



Asimismo, la artista aseguró que su expareja le era infiel de manera recurrente con mujeres de su entorno. En una ocasión, según relató, él le mintió sobre su trabajo para irse a la casa de otra persona. La misma mujer involucrada le envió fotografías para burlarse de ella: “A mí me cogieron de burla”.

Pese a las pruebas, el hombre negaba lo ocurrido e intentaba justificar su comportamiento con distintas excusas. Según La Toxi Costeña, él juraba por su madre y sus hijos mientras insistía: “Ese no soy yo, es un montaje, nos tienen envidia”, con lo que buscaba desacreditar las evidencias.

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¿Por qué La Toxi Costeña decidió terminar la relación con su expareja?

Durante varios años, la influenciadora decidió soportar estas faltas de respeto para intentar preservar su hogar. Como no tuvo una familia unida en su infancia, deseaba evitar a toda costa que sus dos hijos crecieran sin la compañía de una figura paterna en sus vidas: “Yo no tuve familia y para mí yo nunca me soñé ni ser actriz ni ser cantante ... mi sueño era tener una familia porque yo no la tuve”.

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Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió cuando el hombre, quince años mayor que ella, decidió alejarse. Según ella, él manifestó que necesitaba libertad para seguir saliendo de rumba y le dijo: “Yo te amo, pero necesito tiempo, necesito estar solo”, antes de finalizar la relación.

Frente a esta perspectiva, la artista reconoció que: "Ha sido lo más humillante que yo he hecho en mi vida" el rogarle que no se fuera con las siguientes palabras: “Piensa en los niños, no me dejes”, pero el hombre mantuvo su decisión de abandonar el hogar.

Cindy aseguró que llegó a un punto en el que entendió que no podía seguir soportando esa situación y decidió alejarse por completo. Empacó sus pertenencias, tomó a sus dos pequeños y se mudó a otra ciudad con el propósito de empezar desde cero y construir una vida independiente y tranquila.

Aunque los hechos ocurrieron hace más de trece años, la artista decidió hablar públicamente sobre lo vivido, pese a que, según contó, su expareja le pide no abordar el tema durante las entrevistas. Con su testimonio, busca enviar un mensaje a las mujeres e invitarlas a romper el silencio y no tolerar maltratos ni infidelidades en sus relaciones.

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Entrevista completa aquí: