La amarga experiencia de la Toxi Costeña trabajando siendo menor de edad; con su jefe

Durante una entrevista concedida al programa El Klub de La Kalle, La Toxi Costeña abrió una ventana a una etapa poco conocida de su vida, al recordar cómo comenzó a trabajar siendo menor de edad y las difíciles circunstancias personales que la obligaron a asumir responsabilidades desde muy temprana edad.

La artista relató que sus primeros empleos no llegaron por ambición artística, sino por una necesidad económica marcada por el fallecimiento de su abuela, quien era su principal apoyo.

La Toxi Costeña contó cómo se ganaba la vida a los 14 años

Según contó, su primer trabajo fue como empleada de servicio cuando apenas tenía 14 años, edad en la que aún cursaba el colegio.



“Mi primer trabajo fue como empleada de servicio… desde que tengo 14 años. Yo desde mis 14 a mis 18 con eso me pagué mi bachillerato”, afirmó, dejando en evidencia que su ingreso al mundo laboral fue una estrategia de supervivencia para poder continuar con sus estudios.



La rutina que enfrentó durante esos años fue exigente y poco común para una adolescente. La Toxi explicó que salía del colegio al mediodía y sin descanso, debía cumplir con extensas jornadas de trabajo doméstico.

“Yo salía del colegio a las 12, a esa hora hacía aseo, lavaba, hacía la cena y en la noche tenía que dejar el almuerzo. Al otro día me levantaba muy temprano a dejarla hecha y de ahí me iba al colegio”, relató.

Más allá del cansancio físico, la artista también habló de situaciones que marcaron profundamente su adolescencia. Al ser consultada sobre si vivió episodios incómodos con sus empleadores, respondió que enfrentó experiencias de acoso cuando aún era una niña.

“A mí me pasó de todo. Me pasó desde que el señor… me tenía que ir del trabajo porque el señor se me pasaba en la noche para el cuarto, me quería tocar… y era una niña”, contó durante la entrevista.

La cantante explicó que estos hechos ocurrieron en un momento especialmente vulnerable de su vida, cuando ya no contaba con la protección de su abuela. “ Mi abuela había muerto”, recordó, dando contexto al estado emocional en el que se encontraba en ese entonces.

La artista aseguró que esas experiencias influyeron en su carácter y en la manera directa con la que hoy enfrenta la vida y su carrera.

Actualmente, desde una posición distinta, La Toxi reconoce que esas vivencias fueron determinantes para construir su identidad y su discurso. Lejos de victimizarse, afirmó que su historia es parte de lo que la impulsó a no callar y a visibilizar situaciones que, según ella, siguen ocurriendo en silencio.

