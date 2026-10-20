¿Kim Jong-un está en coma tras desmayo? Esto se sabe sobre su estado de salud

En los últimos días, circularon informaciones sobre el presunto deterioro del estado de salud del máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Los rumores cobraron fuerza el lunes 19 de octubre, cuando se difundió una versión según la cual el mandatario habría sufrido una emergencia médica.

El periódico británico The Sun publicó un reporte en el que afirmó que Kim Jong-un habría sufrido un derrame cerebral durante la noche del domingo 18 de octubre.

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Según esa versión, el líder norcoreano habría sido trasladado de urgencia a un centro médico en Pekín, China, donde supuestamente permanecería en estado de coma.



Kim Jong-un ‘in coma after suffering brain haemorrhage’, wild rumours claim https://t.co/JI8zfnTp7I — The Sun (@TheSun) October 19, 2026

¿Cuándo fue la última vez que se había visto a Kim Jong-un?

La incertidumbre aumentó debido a que, según los reportes disponibles, la última aparición pública verificada de Kim Jong-un se había registrado el 11 de octubre de 2026. En aquella ocasión, el mandatario visitó un museo de defensa en Pionyang, la capital norcoreana, acompañado de su hija, Kim Ju-ae.

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Ante la propagación de los rumores, el 20 de octubre se conocieron nuevas fotografías oficiales del dirigente, difundidas por los medios estatales de Corea del Norte.

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Las fotos de Kim Jong-un tras los rumores sobre su estado de salud

En medio de las especulaciones sobre un posible quebranto de salud de Kim Jong-un, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) publicó varias imágenes en las que se observa al mandatario durante una visita a la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026, celebrada en Pionyang. En las fotografías también aparece su hija, Kim Ju-ae.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente por la agencia surcoreana Yonhap y mostraron al líder norcoreano recorriendo los diferentes stands de la exposición.

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De acuerdo con la información publicada por KCNA, la actividad se llevó a cabo el lunes 19 de octubre, el mismo día en que comenzaron a circular los reportes sobre la supuesta emergencia médica.

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Aunque las fotografías evidencian una aparición pública reciente del mandatario, por sí solas no permiten confirmar ni descartar todos los detalles sobre su estado de salud.

Kim Jong-un reaparece en fotos oficiales para desmentir que está en coma Foto: imagen tomada de AFP/KCNA

Las especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un no son nuevas. En 2020, circularon versiones sobre una posible enfermedad grave del dirigente, en medio de rumores relacionados con una presunta complicación médica.

Posteriormente, su reaparición en actos públicos contribuyó a desmentir algunas de las versiones que circulaban en ese momento.