  • Países que no celebran la Navidad por diferentes motivos
    Países que no celebran la Navidad, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Sociedad

    Países donde no se celebra la Navidad ni el Año Nuevo: razones detrás de estas decisiones

    Aunque para muchos la Navidad y el Año Nuevo son fechas tradicionales y de celebración, en varios países no se festeja por motivos diferentes. Descubre cuáles son y por qué.

  • Alejandro Cáceres es un hacker colombiano. Imagen de referencia
    Alejandro Cáceres es un hacker colombiano. Imagen de referencia
    /Foto: Lexica IA
    Noticias

    Alejandro Cáceres, el colombiano que puso en jaque a Corea del Norte; ¿quién es?

    Un colombiano apodado 'P4x' dejó sin internet durante una semana a Corea del Norte, ¿cómo lo hizo? Contó todo en una entrevista.

  • BTS
    Getty Images
    /Getty Images
    Música

    La banda de K-pop BTS podría seguir conciertos pese a servicio militar obligatorio

    En Corea del Sur negarse a prestar servicio militar es considerado un crimen con pena de cárcel

  • 3829_La Kalle Soldados combaten su estrés bailando ballet - Foto - Video Cimacast
    La Kalle Soldados combaten su estrés bailando ballet - Foto - Video Cimacast
    La Kalle Soldados combaten su estrés bailando ballet - Foto - Video Cimacast
    Noticias

    Video: ¡Bailando BALLET! Así COMBATEN el estrés soldados de Corea del Norte

    Se distraen, aprenden a bailar y fortalecen sus músculos.

