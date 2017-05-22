La Kalle Corea del Norte
Corea del Norte
Países donde no se celebra la Navidad ni el Año Nuevo: razones detrás de estas decisiones
Aunque para muchos la Navidad y el Año Nuevo son fechas tradicionales y de celebración, en varios países no se festeja por motivos diferentes. Descubre cuáles son y por qué.
Alejandro Cáceres, el colombiano que puso en jaque a Corea del Norte; ¿quién es?
Un colombiano apodado 'P4x' dejó sin internet durante una semana a Corea del Norte, ¿cómo lo hizo? Contó todo en una entrevista.
La banda de K-pop BTS podría seguir conciertos pese a servicio militar obligatorio
En Corea del Sur negarse a prestar servicio militar es considerado un crimen con pena de cárcel
Video: ¡Bailando BALLET! Así COMBATEN el estrés soldados de Corea del Norte
Se distraen, aprenden a bailar y fortalecen sus músculos.