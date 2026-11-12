"No lo soporto" Dura petición de Johanna Fadul durante su embarazo; desató reacciones

Johanna Fadul llamó la atención de sus seguidores en Instagram al compartir una confesión sobre su embarazo. Aunque en sus últimas publicaciones enterneció a su comunidad tras mostrar su pancita junto a Juanse Quintero, también aprovechó para hablar de una situación que le genera incomodidad y pedir que respeten sus límites personales.

En un video publicado en sus redes, la artista habló sobre lo que siente cuando otras personas intentan tocarle el vientre y fue enfática al pedir que respeten sus límites. Al respecto, manifestó: "No hagan eso, eso es propiedad privada, no es un tema que yo Johanna lo rechace, es mi cuerpo que no soporta, no tolera".

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También explicó que ni sus personas más cercanas quedan exentas de esta molestia durante su gestación. Incluso relató que se molestó bastante con su esposo Juanse Quintero cuando él le enseñó su barriga a allegados. De igual forma ocurrió con su papá, a quien también regañó.



¿Por qué Johanna Fadul pidió que no le toquen la barriga?

La actriz pidió con amabilidad a sus seguidores que, si se la cruzan en la calle, eviten tocarle la barriguita; manifestando que al ocurrir esto siente como si pasaran por encima de ella. Añadió que hace la solicitud con amor, pues en persona le cuesta negarse e incomoda.

Asimismo, Johanna Fadul se preguntó si esta incomodidad al recibir contacto en el vientre es algo que también experimentan otras mujeres durante el embarazo o si se trata de una sensación particular. La actriz reconoció que puede ser difícil de entender para quienes no viven esta etapa, y su confesión despertó multiples reacciones en redes sociales.

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Tras su confesión, varios internautas reaccionaron en redes sociales. Mientras algunos respaldaron su postura y destacaron la importancia de respetar los límites personales sobre el propio cuerpo, otros la cuestionaron al considerar que su reacción era exagerada.

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A pesar de las opiniones divididas, la artista continúa compartiendo contenido sobre cómo avanza su embarazo. En una de sus publicaciones recientes, apareció luciendo un conjunto deportivo de crop top mientras enfocaba su pancita frente a la cámara y mostraba cómo comenzó su mañana.

¿Cómo avanza el embarazo de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Por medio de sus redes sociales, la actriz comparte detalles de cómo avanza su embarazo y los cambios físicos que experimenta. En sus últimas publicaciones mostró su pancita y reveló que su esposo es quien presenta los antojos durante esta etapa.

Además, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que mostró sin filtros parte del tratamiento de fertilidad al que se sometió para lograr quedar embarazada, un proceso que compartió con su comunidad.

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El anuncio de su embarazo causó gran emoción, pues en 2015 la pareja atravesó la dolorosa pérdida de sus gemelas Antonela y Anabela, cuando tenían siete meses de gestación. Después de este episodio, los médicos encontraron cicatrices en el útero y otras afecciones que dificultaban concebir de manera natural.

La noticia de que volverían a convertirse en padres se confirmó el 15 de octubre de 2026, mediante una sesión fotográfica en la playa. En las imágenes aparecieron junto a una ecografía y los números 1988, 1985 y 2027, mientras revelaron entre risas que Juanse Quintero es quien tiene los antojos.

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