Karina García reaparece tras dar a luz a Kairo y comparte mensaje con sus seguidores

Karina García reapareció en sus redes sociales tras el nacimiento de su hijo Kairo, fruto de su relación con el cantante de música urbana Kris R. El bebé nació el pasado domingo 8 de noviembre.

Luego de dedicar los primeros días al proceso de recuperación posparto, la influencer compartió novedades sobre el estado de su familia y cómo ha vivido esta nueva etapa de maternidad. Cabe mencionar que la creadora de contenido todavía permanece en un centro médico, donde recibe atención junto a su recién nacido.

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¿Qué les contó Karina García a sus seguidores?

A través de varias historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Karina García mostró algunas de las muestras de cariño que ha recibido durante estos días.

Inicialmente, contó que su club de admiradores le envió arreglos florales, cartas personalizadas y diferentes obsequios tanto para ella como para Kairo. Sin embargo, explicó que todavía no ha podido conocer todos los detalles, pues continúa en la clínica junto a su hijo.

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Por esta razón, la influencer aseguró que espera con entusiasmo recibir el alta médica para regresar a su hogar y descubrir personalmente cada uno de los regalos que le prepararon sus fanáticos.

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¿Qué mensaje les dejó Karina García a sus seguidores?

Karina García aprovechó su reaparición en redes sociales para agradecerles a las personas que han estado pendientes de ella durante el embarazo y el nacimiento de su hijo. En sus publicaciones, destacó el cariño y el respaldo que ha recibido de su comunidad digital.

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“En primer lugar, gracias a mi fandom por estar siempre pendiente de mí, por tantos mensajes hermosos para Kairo y para mí, por desearme lo mejor, tenerlos es de lo mejor que me pasa en la vida”, expresó la creadora de contenido.

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Capturas de redes sociales. Karina García y Kris R publicaron imágenes del nacimiento de su bebé Kairo, despertando la atención de sus seguidores Capturas de pantalla tomadas de @karinagarciaoficiall

Además, dejó ver la sensibilidad que experimenta durante esta etapa de recuperación y manifestó sus ganas de abrir los obsequios que la esperan en casa.

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“Ya quiero destapar todito, gracias, los amo tanto. PD: Estoy más sensible que cuando estaba embarazada”, agregó.

Por ahora, la influencer permanece en el centro médico junto a su bebé, a la espera de recibir el alta para regresar a su vivienda en Medellín y continuar disfrutando de los primeros días de Kairo. Esto, mientras sus seguidores se encuentran al tanto si Karina compartira más momentos de su etapa como mamá.

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