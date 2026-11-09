Hija de Karina García revela la razón por la que permanece alejada de su mamá y su hermano

Isabella Vargas, hija de Karina García, sorprendió a sus seguidores con un video publicado en sus redes sociales, en el que habló sobre la llegada del nuevo integrante a su familia. La joven compartió su reacción tras el nacimiento de su hermano menor, un momento que despertó la curiosidad de los seguidores de la empresaria.

El pasado 8 de noviembre nació Kairo Rangel García, hermano menor de Isaflow e hijo de la creadora de contenido Karina García y Kris R. La noticia despertó numerosas reacciones entre los internautas, quienes celebraron su llegada.

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Para la empresaria, el nacimiento de Kairo representa su tercera experiencia como mamá, pues se suma a sus hijos mayores, Isabella y Valentino. Sin embargo, su primogénita debió tomar una medida preventiva durante la estancia en el centro médico para evitar poner en riesgo la salud del recién nacido.



¿Por qué la hija de Karina García no puede acercarse a su hermano Kairo?

En el video, Isabella explicó por qué permanece alejada de su madre y de su hermano menor. La joven contó los motivos de esta decisión y dejó claro que busca proteger al pequeño durante sus primeros días de nacido: "Como estoy me dio rara medio indispuesta, no me estoy acercando al bebé porque hay que cuidarlo, quisiera estar allá pegada, Dios mío".

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Además, explicó a sus seguidores que atraviesa un quebranto de salud que le impide visitar a su mamá y su hermanito. Ella aseguró que presenta un malestar físico considerable, por lo que debe mantenerse alejada de ambos.

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Aunque desea estar cerca de su familia, la joven decidió guardar reposo mientras se recupera de su quebranto de salud. Entretanto, permanece pendiente de la evolución de su mamá, y de su hermanito, con la esperanza de verlos pronto con ellos.

¿Qué confesó Isabella Vargas sobre la maternidad tras el nacimiento de Kairo?

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Más allá de explicar su aislamiento temporal, ella manifestó una alegría enorme por el nacimiento del bebé, confesó estar "loca de amor" por el recién nacido y afirmó que: "Es tan hermoso, estoy enamorada".

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Tambien revelo que la llegada del pequeño Kairo causó un giro totalmente inesperado en la perspectiva personal de la joven sobre tener hijos. La influencer aceptó que siempre había rechazado rotundamente la idea de convertirse en madre en su futuro.

Sin embargo, ver a su hermanito despertó en ella un instinto maternal que la llevó a cambiar de opinión, pues ahora contempla la posibilidad de convertirse en mamá alrededor de los 35 años, siempre que encuentre a la persona indicada.

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