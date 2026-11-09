"Llegó el momento": Así se mostró Laura Tobón para recibir a su segundo hijo Matti

Laura Tobón emocionó a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram al publicar un video en el que recopiló diferentes momentos de su segundo embarazo hasta llegar a la semana 40. La presentadora mostró desde algunos recuerdos de la gestación hasta su llegada a la clínica para recibir a su bebé.

En la descripción del clip publicado, la modelo redactó: "Por fin llegó el momento de conocerlo". Esta inesperada confesión desató varios comentarios y reacciones llenas de cariño de sus fanáticos en redes.

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En horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre de 2026, compartió otra grabación en sus historias de Instagram, en la que apareció frente al espejo luciendo una bata azul.



Sobre la imagen escribió: "Semana 40, Mattia está tan cómodo que vamos por parto inducido, con nervios, pero con tanta felicidad". Con estas palabras, compartió la mezcla de expectativa y alegría que vive mientras se prepara para recibir a su segundo hijo.

Por ahora, varios de sus seguidores permanecen atentos a las redes sociales de la presentadora, a la espera de que comparta una fotografía y revele el rostro del recién nacido. Cabe recordar que con su hijo mayor, Lucca, suele publicar tiernos momentos de su vida familiar.

¿Cuándo anunció Laura Tobón su segundo embarazo?

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El anuncio de este segundo embarazo se dio en junio de 2026, cuando la presentadora de La Voz Kids compartió la noticia con sus seguidores. Semanas después, durante la revelación del género, los globos azules confirmaron que esperaba un niño.

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Laura no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que esperaba otro niño, pues estaba convencida de que tendría una niña. Entre risas y emoción, reaccionó al momento y expresó: "¡Juré que era niña!".

A diferencia de su primera etapa con Lucca, donde superó el síndrome de ovarios poliquísticos para concebir, esta gestación tuvo más síntomas físicos. Pese a que ella esperaba una niña, su primogénito, su pareja intuían la llegada de un varón.

El nuevo integrante de la familia llevará el nombre de Mattia. La modelo bromeó en redes sociales sobre conservar su lugar como la reina de la casa, mientras se prepara para recibir a su segundo hijo y disfrutar de los cambios que trae esta experiencia familiar.

Laura también sobresale por su faceta emprendedora, con la creación de su propio formato de entrevistas, y por una trayectoria en el modelaje que comenzó cuando tenía apenas 15 años. Además, también presentó programas populares como La vuelta al mundo en 80 risas, consolidando su recorrido en el mundo del entretenimiento.

Capturas de Instagram de Laura Tobón confirmando que llegó a la semana 40 de embarazo y compartiendo detalles de su ingreso a la clínica para recibir a Matti Fotocollage realizado por La Kalle; @laura_tobon

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¿Quién es el esposo de Laura Tobón y cuántos hijos tiene la pareja?

El esposo de la famosa es Álvaro Rodríguez, economista de la Universidad Javeriana, presidente de Ventura Group e inversionista en Shark Tank Colombia. Su relación comenzó en 2014, durante un Festival Vallenato, y tres años después, en 2017, la pareja selló su relación al llegar al altar.

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Su matrimonio tuvo dos ceremonias, una en Bogotá y otra en Tulum, y posteriormente llegó su primogénito, Lucca, quien nació el 29 de diciembre de 2021. Desde entonces, el pequeño llamó la atención de los internautas por su ternura y por los momentos familiares que sus padres comparten en redes sociales.

De hecho, Lucca protagonizó varias escenas especiales al acompañar con entusiasmo a la presentadora durante algunos controles médicos y ecografías de su segundo embarazo.

Laura Tobón en varias ocasiones se refirió a la relación que construyó con Álvaro, destacando la aceptación mutua, el respeto por sus diferencias y la importancia de sentirse amada tal como es, aspectos que considera fundamentales después de más de diez años juntos.

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