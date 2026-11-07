Laura Tobón sorprendió al hablar de su matrimonio con Álvaro Rodríguez: “No puedo con él”

Una de las relaciones más conocidas del mundo del entretenimiento colombiano es la de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez. Sin embargo, recientemente, la presentadora habló sobre algunos aspectos de su matrimonio y compartió detalles de la convivencia con su esposo.

Durante una conversación en el pódcast El Rincón de los Errores, Laura Tobón sorprendió al revelar que, aunque siente un profundo amor por su pareja, existen algunas situaciones de su comportamiento con las que no está del todo de acuerdo.

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¿Qué fue lo que dijo Laura Tobón sobre su relación?

De acuerdo con la presentadora, como ocurre en cualquier relación, hay aspectos de su pareja que le gustan y otros que no tanto. Sin embargo, explicó que estas diferencias son recíprocas, pues Álvaro también tiene ciertas inconformidades con algunas de sus actitudes.

“Yo creo que lo más valioso es que Álvaro y yo aceptamos nuestros errores. Y yo lo amo a él con cosas que yo no puedo de él. Y él igual conmigo”, mencionó Tobón durante la entrevista.

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Como ejemplo, la presentadora contó que, aunque no le agrada, respeta que su esposo necesite dormir con el televisor encendido. Según explicó, esta costumbre le dificulta descansar, pero entiende que es importante para que él pueda conciliar el sueño. Yo sé que él no puede dormir sin televisión todas las noches. Y a mí me estresa porque necesito dormir y descansar. Pero yo entiendo que para él es importante dormir con televisión para que él esté tranquilo. Entonces yo lo dejo”, afirmó.

¿Las diferencias fortalecen su relación?

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La presentadora señaló que respetar la esencia y la personalidad de cada uno ha sido fundamental para mantener su matrimonio. Según explicó, su vínculo se fortalece porque ambos permiten que el otro sea tal como es, sin intentar cambiarlo.

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Además, destacó que su esposo ha sido una persona importante en su crecimiento personal, pues la impulsa a ser mejor y la ama sin pretender modificar su forma de ser. Tobón enfatizó que aceptarse con sus errores y diferencias ha sido clave para avanzar juntos a lo largo de los años.

“A veces obviamente me ayuda y me impulsa a tratar de ser mejor. Pero que él simplemente me ame como soy para mí es fundamental en una relación”, expresó durante la conversación.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos Laura Tobón y Álvaro Rodríguez?

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Laura Tobón y el empresario Álvaro Rodríguez comenzaron su historia de amor en 2014, luego de coincidir en el Festival Vallenato. Desde entonces, han construido una relación que supera los diez años. En marzo de 2017, la pareja llegó al altar y celebró su unión con dos ceremonias: una en Bogotá y otra en las playas de Tulum, México.

Actualmente, disfrutan de su faceta como padres de Lucca, quien nació a finales de 2021. Además, en junio de 2026 anunciaron que esperaban a su segundo hijo, Mattia, una noticia que despertó gran expectativa entre sus seguidores.