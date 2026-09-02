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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lina Tejeiro frena las dudas y revela si piensa mostrar el rostro de su hijo en redes

Lina Tejeiro frena las dudas y revela si piensa mostrar el rostro de su hijo en redes

La famosa actriz colombiana habló sobre su maternidad en entrevista con Laura Tobón y reveló cómo planea manejar la exposición digital de su hijo mientras disfruta esta nueva etapa.

Lina Tejeiro habla sobre su maternidad y la privacidad del rostro de su hijo en redes sociales
Lina Tejeiro aclaró en entrevista con Laura Tobón cuál será su postura sobre mostrar la cara de su bebé y la exposición digital en sus redes
Pantallazo tomado de La Tobón Show
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

En medio de una charla en el programa digital La Tobón Show, la actriz Lina Tejeiro compartió varios detalles sobre su gestación. Durante ese espacio, la colombiana confiesa la indecisión que la acompaña para publicar fotos de su primogénito cuando nazca.

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La empresaria habló del dilema al que se enfrenta tras su fuerte exposición pública. Así lo indicó: "Yo soy una personalidad de amores y odios muy marcados. O me amas o me odias, y exponer a mi hijo a ese amor-odio tan de frente me cuestiona mucho". Ella prefiere cuidar la privacidad de su hogar.

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Recordemos que la presentadora Laura Tobón es mamá y actualmente también se encuentra en estado de gestación; por lo tanto, ella también comparte su propia vivencia con su primer hijo, Lucca.

Laura, en medio de la transmisión, comentó cómo al inicio no tenía pensado mostrarlo en las redes sociales. Sin embargo, su perspectiva cambió debido a la personalidad del niño, a quien desde muy pequeño le llamaron la atención las cámaras.

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A pesar de que ya expuso a su primer hijo ante las redes sociales, indica que mantendrá la prudencia con su bebé que viene en camino, asegurando que: "Si este niño que viene en camino no lo disfrutara, se lo voy a respetar y lo protegeré".

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Coincidiendo con la perspectiva de Lina Tejeiro, quien afirma respetará la voluntad de Gael, nombre que dio a conocer de manera reciente por medio de sus redes, ella indica que cuando crezca y elija su camino.

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Lina desea que su hijo elija si quiere el anonimato. Ella expresó: "Prefiero que sea como una elección, que lo descubra o lo descubramos (...) Si el día de mañana me dice: 'No, yo quiero ser doctor y quiero estar en el anonimato', cualquiera de las dos lo apoyaré".

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¿Cuándo nace Gael, hijo de Lina Tejeiro?

En medio de la entrevista, mencionó momentos divertidos con respecto a su embarazo, el cual, como reveló, descubrió en medio de las grabaciones de un programa de cocina. Los síntomas fueron el primer indicio de que estaba en este estado.

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Los síntomas que le dieron a entender y a confirmar que algo estaba ocurriendo en su interior fueron: sueño extremo, cambios en sus senos, pero lo que más acaparó su atención fue el día en que comió siete cubios: "Estábamos cocinando una receta con unos cubios. Me comí siete cubios y yo dije: ‘Algo está pasando dentro de mí’”.

Teniendo en cuenta esta situación, Lina tomó la decisión de avisar a su manager para que notificara al encargado del programa de cocina sobre su estado de gestación. Ella les comentó: "Yo quiero llegar hasta donde mis habilidades me lo permitan, pero en el fondo de mi corazón estoy muy agotada"

Habló sobre su futuro laboral; la actriz confirmó que su plan es reducir de manera temporal su ritmo después del parto, que, como indica ella, "nace en octubre, o sea, tres meses, cuatro meses de pausa".

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