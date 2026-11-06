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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Nueva pareja? Laura Acuña habría sido pillada muy cercana con un empresario

¿Nueva pareja? Laura Acuña habría sido pillada muy cercana con un empresario

La presentadora de ‘Yo me llamo’ habría llamado la atención por su compañía durante la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Fotografía de la presentadora colombiana Laura Acuña sonriendo en exteriores, relacionada con los rumores sobre su presunta nueva pareja
La reconocida presentadora Laura Acuña ha estado en el centro de atención tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Laura Acuña cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación colombianos, especialmente por su participación en Yo me llamo, programa en el que se ha consolidado como uno de los rostros habituales del entretenimiento nacional.

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Debido a su reconocimiento, diferentes aspectos de su vida personal también han despertado el interés de sus seguidores. Aunque la presentadora procura mantener algunos detalles de su intimidad lejos de la exposición mediática, en las últimas horas volvió a llamar la atención por una situación relacionada con su vida sentimental.

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De acuerdo con la información compartida por el programa La Corona TV, la presentadora habría estado muy cercana a un reconocido empresario durante el matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

¿Con quién estuvo Laura Acuña durante la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Según la información difundida por el medio citado, el hombre que fue fotografiado junto a Laura Acuña es el empresario Habib Barrios Muñoz, quien habría asistido a la celebración en compañía de la presentadora.

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En las imágenes compartidas, ambos aparecen sonrientes y luciendo elegantes atuendos para la ocasión. Asimismo, se conoció que Laura Acuña y el empresario ya habían sido vistos juntos anteriormente durante el concierto solidario Colombia: Voces por la Vida, un evento en el que también coincidieron.

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¿Laura Acuña confirmó su relación con Habib Barrios?

A raíz de las fotografías en diferentes eventos públicos y de los comentarios de figuras del entretenimiento, como el periodista Ariel Osorio, se ha comenzado a especular un posible vínculo sentimental entre los dos.

Sin embargo, pese a las versiones que han circulado, ni Laura Acuña ni Habib Barrios Muñoz se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir una posible relación. Por esta razón, los rumores sobre un eventual romance continúan sin una confirmación por parte de sus protagonistas.

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De igual forma, cabe recordar que Laura Acuña también fue noticia recientemente por el mensaje que le dedicó a su antiguo compañero de televisión Jota Mario.

¿Quién es Habib Barrios Muñoz?

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El empresario que ha sido relacionado sentimentalmente con Laura Acuña es Habib Barrios Muñoz, quien desarrolla actividades en la industria musical colombiana. De acuerdo con información publicada por Publimetro, Barrios está vinculado a Elevate Records Cigol Music Group, una compañía relacionada con la representación y el desarrollo de artistas.

Entre los músicos asociados con su actividad profesional se encuentra Hamilton, cantante cartagenero que ha ganado reconocimiento dentro de la música urbana.

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