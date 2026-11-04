VIDEO: Aida Victoria Merlano rompió en llanto en medio de nuevo pleito legal con su ex

La ausencia de Aida Victoria Merlano en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores. La barranquillera reapareció y contó detalles del difícil momento emocional que atraviesa en medio de la polémica judicial que involucra a su expareja.

En un mensaje dirigido a los internautas, la creadora de contenido explicó que necesitó hacer una pausa para cuidar su salud mental. Además, reconoció que los conflictos con su expareja afectaron su estabilidad emocional y le provocaron episodios intensos de ansiedad.

Publicidad

Puedes leer: Aida Victoria es fuertemente criticada por mensaje de Escro: "Terminará haciendo el oso"



¿Qué dijo Aida Victoria Merlano entre lágrimas sobre su salud mental y su hijo?

Por medio de sus historias de Instagram, la empresaria no aguantó el llanto al exponer su desgaste emocional: “Yo amo estar aquí mucho, pero estoy en un break obligatorio, pues mi salud mental lo exigía. Estos últimos meses han sido complicados y yo no soy la Mujer Maravilla”.

Aida detalló cómo la disputa por su pequeño hijo afectó la tranquilidad de su vida cotidiana: “Yo soy una persona muy fuerte, a mí todo me importa un carajo, pero mi hijo es mi talón de Aquiles. Y cuando usan a mi hijo para intentar lastimarme, desafortunadamente, pues lo consiguen”.

La barranquillera expresó su firme postura frente al proceso judicial que enfrenta y reconoció el desgaste emocional que le genera esta situación: “Estoy en un proceso muy desgastante porque no quiero seguir tolerando que intenten convertir mi maternidad en un infierno”, afirmó ante sus más de siete millones de seguidores.

Publicidad

Puedes leer: ¿Aida Victoria Merlano podría enfrentar cargos por estar con su hijo fuera del país?

También reveló que busca refugio en la fe para sobrellevar los días difíciles: “La oración me ha dado una paz impresionante. Pero hay días en los que humanamente mi ansiedad se desborda y no me puedo parar de la cama”, mencionando sus altibajos emocionales.

Publicidad

Además, habló de los altibajos emocionales que enfrenta durante este proceso y explicó que algunos días logra mantener su ritmo de trabajo, mientras que otros necesita detenerse: “Hay días que son muy buenos, que seguramente saco un montón de contenido, puedo ser muy productiva, y hay otros que simplemente quiero abrazar a mi hijo y llorar”.

Finalmente, expresó que ver el rostro de su hijo le da fuerzas para seguir adelante en medio de esta situación. Mientras permanece al tanto del proceso judicial, intenta recuperar su estabilidad emocional y afrontar cada día con mayor tranquilidad.

¿Por qué Aida Victoria tiene problemas legales con El Agropecuario?

El conflicto legal comenzó por las diferencias entre Aida Victoria y Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, quien difundió un comunicado en el que aseguró que autorizó la salida de su hijo Emiliano hacia Panamá, con regreso previsto para agosto de 2026. Sin embargo, actualmente el menor permanece con su madre.

Publicidad

El Agropecuario aseguró que desconoce la ubicación exacta del menor y denunció que le impiden mantener comunicación con él. Por esta situación, inició un proceso de restitución internacional ante el ICBF y acudió a la Fiscalía, mientras Merlano presentó una demanda de patria potestad en Barranquilla.

Semanas atrás, la barranquillera difundió un video desde Río de Janeiro mostrando imágenes con su hijo mientras vestía la camiseta de Brasil. En el mensaje indicó que: “se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil”.

Publicidad

Video que puedes ver: Aida Victoria se va a casar