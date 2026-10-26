El requisito que puso Lina Tejeiro a su familia para conocer a su hijo, Gael

La actriz y empresaria colombiana Lina Tejeiro volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar la condición que les impuso a sus familiares y personas cercanas para que puedan conocer a su hijo recién nacido, Gael.

La revelación se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes se interesaron por las medidas que ha tomado para proteger al pequeño. En los últimos días, la actriz ha compartido detalles de su experiencia con la maternidad, una etapa que ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores.

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En medio de esta nueva etapa, Tejeiro dejó claro que el bienestar de su hijo es una prioridad y que ha establecido ciertas medidas para quienes deseen visitarlo.



¿Cuál fue la condición que puso Lina Tejeiro para que su familia conozca a su hijo?

Gael, el primer hijo de Lina Tejeiro, nació el pasado 16 de septiembre de 2026. Su llegada marcó uno de los momentos más importantes en la vida personal de la actriz, quien ha compartido algunos aspectos de su experiencia como madre a través de sus redes sociales.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario quiso saber si la actriz les había exigido a sus seres queridos contar con determinadas vacunas para tener contacto con el bebé.

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Ante la pregunta, Tejeiro confirmó que estableció esta condición tanto para su familia como para las personas de su círculo cercano.

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“Sé que el tema de las vacunas es como súper controversial, pero toda mi familia se vacunó y toda familia que quiera conocer a Gael debe vacunarse”, afirmó la actriz.

De esta manera, dejó claro que la medida aplica a quienes deseen visitar al pequeño, sin distinción entre familiares y otras personas cercanas.

¿Cuáles son las vacunas que Lina Tejeiro les pidió a sus familiares?

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En sus declaraciones, la protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre explicó que las personas de su familia que quieran conocer a Gael deben contar con las vacunas contra la tosferina y la influenza.

Esta decisión está relacionada con la prevención de enfermedades que pueden representar un riesgo para los bebés, especialmente durante sus primeros meses de vida, cuando son más vulnerables a determinadas infecciones.

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La vacunación de las personas que tienen contacto cercano con un recién nacido puede ayudar a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades como la tosferina, que puede tener complicaciones graves en los bebés pequeños.

¿Cuándo nació el bebé de Lina Tejeiro? Todo sobre la llegada de Gael y el video de su nacimiento Foto; Redes de Lina Tejeiro

Por otra parte, Lina Tejeiro continúa compartiendo algunos momentos de su nueva vida como mamá. Durante la celebración de su más reciente cumpleaños, la actriz destacó la llegada de Gael como uno de los mejores regalos que ha recibido.

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Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a las novedades que comparta sobre esta etapa y a la posibilidad de que decida mostrar el rostro de su hijo, una decisión que, por ahora, pertenece a su ámbito privado.