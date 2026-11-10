Laura Tobón presentó a su segundo hijo Matti con tiernas fotografías: así luce el bebé

Laura Tobón emocionó a sus seguidores al compartir las primeras fotografías de su segundo hijo, Mattia, y mostrar el instante en que lo recibió en sus brazos. La presentadora publicó un carrusel en Instagram con varios momentos del nacimiento, en los que aparece junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y su primogénito, Lucca.

La publicación, realizada este 10 de noviembre de 2026, rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores, quienes esperaban conocer al nuevo integrante de la familia. En las fotos se aprecia la felicidad de la pareja tras el nacimiento y el primer encuentro de la conductora con su pequeño, luego de meses de compartir detalles del embarazo.

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La llegada de Mattia también marca una nueva etapa para Lucca, quien desde ahora asume el papel de hermano mayor. La familia esperaba con mucha ilusión este momento, especialmente después de que Laura documentara los últimos días de gestación y confirmara que su embarazo llegó a la semana 40.



Capturas de Instagram. Laura Tobón y su esposo mostraron tiernas fotografías sosteniendo en brazos a su recién nacido Matti tras su llegada al mundo Fotocollage creado por La Kalle; @laura_tobon

¿Qué mensaje dedicó Laura Tobón a su bebé Mattia?

Junto a las fotografías, la presentadora compartió una emotiva dedicatoria en la que expresó la felicidad que siente por tener a su segundo hijo en brazos: "Bienvenido a nuestras vidas, Mattia. Como bien lo dice tu nombre, eres un regalo de Dios. Y hoy entiendo más que nunca que los tiempos de Dios son perfectos", escribió.

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También recordó cuánto soñaron con este momento y la ilusión que tenían por conocer al pequeño: "Soñamos tanto contigo, te imaginamos tantas veces y hoy, por fin, podemos tenerte en nuestros brazos".

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la mención de su primer hijo, Lucca, quien ahora tendrá un nuevo compañero en casa: "Lucca por fin será hermano mayor", expresó Laura, una frase que resume el cambio que vive su familia con la llegada del recién nacido.

Asimismo, la presentadora prometió brindarle amor, cuidado y protección durante cada etapa de su vida: "Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida. Qué afortunados somos de que nos hayas elegido como tu familia. Te amamos".

Capturas de Instagram. Laura Tobón presentó a su segundo hijo Matti en una emotiva foto familiar junto a su esposo y su hermano mayor Fotcollage realizado por La Kalle; @laura_tobon

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las primeras fotos de Mattia?

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Las imágenes recibieron mensajes de felicitación de diferentes figuras del entretenimiento y seguidores de la presentadora. Entre las reacciones estuvo la de Johanna Fadul, quien escribió: "Qué belleza. Felicitaciones a los cuatro".

Por su parte, Daniela Salazar comentó: "Bienvenido, Mattia. ¡Qué amor! ¡Qué ilusión! Dios los bendiga infinitamente", mientras que Carolina Cruz Osorio también dejó varios emoticones en la publicación.

Capturas de Instagram. Figuras del entretenimiento compartieron sus felicitaciones y mensajes de cariño tras el anuncio del nacimiento del hijo de Laura Tobón Captura de pantalla tomada de @laura_tobon

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¿Cómo anunció Laura Tobón el nacimiento de su segundo hijo?

Horas antes de revelar las primeras imágenes del bebé, la presentadora contó que se dirigía a la clínica para recibir a su pequeño. A través de sus redes sociales compartió un video con diferentes recuerdos de su embarazo y acompañó el registro con un mensaje que aumentó la expectativa: "Por fin llegó el momento de conocerlo".

En esa publicación también explicó que el nacimiento sería mediante parto inducido, una decisión que recibió con una mezcla de nervios y felicidad. Durante ese momento estuvo acompañada de su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, con quien realizó los preparativos para darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.

La noticia despertó la curiosidad de quienes seguían de cerca su embarazo, pues muchos estaban pendientes de sus cuentas oficiales para conocer cómo transcurrió el nacimiento y, especialmente, ver por primera vez el rostro del pequeño Mattia.