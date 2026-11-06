Johanna Fadul mostró fuertes IMÁGENES del procedimiento que le permitió quedar embarazada

Johanna Fadul sorprendió en redes sociales al compartir un video del procedimiento médico que le permitió quedar embarazada tras años de intentos junto a su pareja, Juanse Quintero. En las imágenes se observan varios momentos del proceso de extracción de óvulos.

El video, habría sido grabado el 20 de octubre de 2025 y publicado el 5 de noviembre, comienza a las 6:00 de la mañana, cuando la actriz les cuenta entre risas a sus seguidores: "Bueno, señores, hoy 20 de octubre, muy a las 6 de la mañana van a extraer mis oos".

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Ella contó las sensaciones del tratamiento afirmando que: "Llevamos como 10, 12 días de tratamiento... vivo borracha, vivo mariada, vivo con ganas de embarazada". Por su parte, Juanse Quintero intervino bromeando sobre las hormonas al comentar: "Casi se divorcia cuando lo digo todo".



Durante el procedimiento médico, se conoció que el endometrio alcanzó un grosor de 9 milímetros, mientras la pareja observaba la ecografía. La actriz acompañó la publicación con un emotivo mensaje: "Hay milagros que comienzan mucho antes de hacerse realidad… comienzan con una oración".

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Uno de los momentos más conmovedores del video fue la oración que Juanse Quintero realizó antes de la transferencia embrionaria. Durante su plegaria, expresó: "Padre eterno, nos presentamos delante de ti para agradecerte por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás".

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El actor también reafirmó su confianza en Dios y en el proceso que estaban viviendo: "Sabemos que estamos aquí porque tú has conducido este proceso... tenemos absoluta fe en que todo lo que pase está bajo tu control".

Johanna Fadul compartió imágen del procedimiento médico al que se sometió para quedar embarazada tras varios años buscando ser mamá junto a Juanse Quintero Capturas de pantalla de @johannafadul

¿A qué tratamiento se sometió Johanna Fadul para quedar embarazada?

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La influencer se sometió a una inseminación artificial o fertilización asistida que comenzó con la extracción de óvulos y muestra de esperma. En las imágenes publicadas se observa el paso a paso clínico que siguió la pareja.

En las imágenes del procedimiento se observa la transferencia del embrión al endometrio del útero de la actriz. Aunque el estudio cromosómico permitió conocer el sexo del bebé, Johanna Fadul y Juanse Quintero decidieron no saberlo por ahora y mantener la expectativa.

¿Por qué Johanna Fadul no podía quedar embarazada?

La noticia llegó luego de más de doce años de constante búsqueda y de superar varios momentos de dolor. La pareja de artistas había afrontado la triste pérdida de sus hijas gemelas Antonela y Anabela, marcando un largo camino de fe.

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Después de aquel suceso, Johanna no volvió a presentar su periodo y enfrentó serios problemas de salud reproductiva. Los médicos le diagnosticaron cicatrices en el útero y otras afecciones que impidieron la gestación natural durante mucho tiempo.

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