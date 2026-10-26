Johanna Fadul sorprende con inesperado comentario; detalle no pasó desapercibido

El embarazo de Johanna Fadul y Juanse Quintero tiene emocionados a sus seguidores, pues la pareja atraviesa el segundo trimestre de gestación y comparte detalles de esta etapa que esperaron durante doce años con mucha ilusión

En una reciente interacción por medio de sus redes, la actriz llamó la atención en redes sociales al mostrar un fragmento de su rutina matutina y, entre risas y un desayuno, decidió hablar sobre la ecografía que le realizaron para observar cómo avanza el desarrollo de su bebé

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Esta revelación se suma a las demás reacciones de la comunidad digital, pues cada publicación de los futuros padres recibe miles de mensajes cargados de afecto. Las especulaciones no se hicieron esperar cuando ella pronunció frases llenas de sentimiento sobre la ecografía.



¿Johanna Fadul reveló si tendrá niño o niña en su ecografía?

La polémica nace de cuando compartió la emoción vivida durante su examen médico; con notable entusiasmo expresó en su video: "Ayer la vi, ustedes no saben el espectáculo", lo que hizo pensar a sus seguidores que al mencionar "Ayer la vi" en femenino era niña.

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Durante la misma transmisión, ella compartió su experiencia sobre la imagen: "Tiene mi boca. Ahí se le ve como si fuera mi boquita"; aquellas expresiones provocaron que miles de internautas analizaran cada palabra.

Ante las reacciones, varios usuarios señalaron que la frase hacía referencia únicamente a la expresión que acompaña la palabra ecografía, mientras que el diálogo cercano de la actriz con sus seguidores sobre este examen médico despertó distintas interpretaciones sobre el desarrollo de su embarazo y la llegada de su bebé

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¿Johanna Fadul realizó la prueba de la cuchara?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un video en el que, junto a su pareja Juanse, puso a prueba algunas tradiciones caseras y comentó: "Bueno, yo sé que muchos quieren saber si mi bebé va a ser niño o una niña", invitando a sus seguidores a sugerir dinámicas

Siguiendo los consejos de su comunidad, él ocultó los cubiertos bajo dos cojines sin que su esposa supiera la ubicación exacta; al sentarse sobre el lado donde estaba la cuchara, el mito popular indicó que vendría niña, aunque luego el turno de su esposo arrojó tenedor.

Este juego familiar les permitió compartir un momento cercano con sus seguidores mientras esperan conocer más detalles de su bebé, pues entre risas, Johanna Fadul y Juanse Quintero mostraron su entusiasmo por esta etapa, sin importar si esperan un niño o una niña.

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¿Cuáles son los síntomas de embarazo que padece la actriz colombiana?

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La actriz se ha mostrado abierta al hablar de su embarazo y los cambios que experimenta, como mareos y ganas de vomitar, aunque estas molestias no le impiden disfrutar de sus comidas ni continuar con su rutina diaria mientras comparte con sus seguidores esta etapa.

Entre risas, también reveló que su pareja es quien más tiene antojos durante la gestación, mientras ella se mantiene activa y comparte novedades con sus seguidores, además, contó que en una ecografía reciente todo salió bien, lo que le permitió llevar tranquilidad a quienes siguen su embarazo.

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