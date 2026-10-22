¿Tiene nuevo amor? Alina Lozano enciende las redes tras VIDEO besando a un hombre

Alina Lozano encendió las redes sociales tras compartir un video en el que aparece muy cariñosa junto a un hombre cuya identidad no se conoce. La escena, grabada en un aeropuerto, despertó curiosidad entre sus seguidores debido a su vida sentimental.

El clip se conoció después de su viaje a Costa Rica y muestra el momento en que su acompañante le da un beso en los labios antes de despedirse. Las imágenes provocaron diversas reacciones entre los internautas, algunos interesados en conocer quién es el hombre y otros que recordaron su anterior relación amorosa.

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¿Alina Lozano ya tiene una nueva pareja tras su beso con otro hombre?

En el video se escucha la conversación que Alina Lozano sostiene con su acompañante antes del beso en la terminal aérea. “Bueno pronto la voy a tener”, afirma el hombre frente a la cámara, mientras la actriz lo abraza por la espalda y responde: “Bueno sí, mi Julito”.

Después del beso en los labios, el hombre celebró el gesto con una frase que llamó la atención de los usuarios: “Se lo robé, ¿vieron?”. La actriz acompañó la publicación con un mensaje en su perfil: “Cumplió su promesa, pronto volveré a Costa Rica”.

Las imágenes despertaron especulaciones sobre la vida sentimental de la artista, especialmente tras su reciente separación. Ante las preguntas sobre un posible triángulo amoroso, la actriz dejó claro que no mantiene contacto con su expareja, Jim Velásquez, y aseguró que no existe una amistad entre ambos ni contempla retomar su relación sentimental o laboral.

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¿Por qué terminaron Alina Lozano y Jim Velásquez?

Por su parte, el creador de contenido Jim Velásquez explicó en su canal de YouTube que el distanciamiento definitivo ocurrió a inicios de 2026 tras grabar un programa. El influenciador detalló que atravesó problemas financieros por la quiebra de su negocio al volver.

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El joven recordó que se conocieron cuando tenía 17 años y ella era su docente de actuación, alianza que derivó en la producción de contenido digital: "Empezamos a hacer contenido mamá e hijo, luego contenido de pareja y eso pasó a otro nivel", relató.

Jim Velásquez y Alina Lozano se casaron el 23 de noviembre de 2023 /Foto: Instagram Alina Lozano

Él también confesó que durante la etapa de presión laboral y económica le expresó directamente a la actriz: "Yo soy tu esposo, yo no soy tu empleado". Adicionalmente aclaró que manejaban finanzas independientes y descartó rotundamente rumores sobre infidelidades.

¿Qué detalles reveló Alina Lozano sobre el fin de su matrimonio?

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En tanto, Alina abordó las inquietudes de sus fanáticos respecto a las causas de la ruptura al responder el mensaje: "¿Quién fue el activo y quién fue el pasivo en mi relación con Jim Velásquez?". La artista contestó: "Deliberada y malintencionadamente te lo voy a responder".

La actriz aseguró que asumió un papel activo y comprometido para mantener la relación sentimental y sacar adelante los proyectos laborales que compartía con su expareja. No obstante, señaló que durante la etapa final, en el reality, él habría mantenido una actitud pasiva, situación que, según explicó, afectó la lealtad entre ambos.

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En sus recientes apariciones, la actriz demuestra que continúa enfocada en sus proyectos personales, la creación de contenido y sus viajes. Por su parte, Jim Velásquez sigue adelante con sus iniciativas en México, mientras ambos toman caminos separados tras una relación que despertó interés por su diferencia de edad superior a los 30 años.

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